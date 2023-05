La madre de Norma Dianey García continúa su búsqueda

Por segunda ocasión en cinco años, María de Lourdes García Arizmendi, madre de Norma Dianey García García, recorrerá este mes cuatro morgues del centro de México para buscar a su hija.

Aunque no pierde la fe, no descarta que su hija podría estar muerta. “El instinto de madre nunca falla y siento que mi hija ya no está con vida; ese instinto de madre. Para nosotras no hay 10 de Mayo, no hay Navidad, no hay Año Nuevo, sigue la silla vacía. A veces no se sabe si es mejor saber dónde está y tenerla, o si es mejor estar con la incertidumbre de si está viva o está muerta, ¿cómo estará?”, señaló en entrevista.

Dio a conocer que en esta ocasión acudirá a Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos.

Cuando Dianey cumplió un año de desaparecida en Ciudad Nezahualcóyotl, la buscó en el Servicio Médico Forense (Seme- fo) de Barrientos, en Tlalnepantla, y ahora “tenemos que guardar dinerito poco a poco para ir”.

En 2018, Dianey, originaria de Chimalhuacán, trabajaba en una tienda departamental, en la alcaldía Iztapalapa. En enero de ese año se le vio por última vez en una unidad de transporte público en el paradero Viejo Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl.

Tras su desaparición, Lourdes García investigó su ruta que la llevó por Tlaxcala, Veracruz y Nuevo Laredo y Tamaulipas, por lo que cree que quizá pasó la frontera hacia Estados Unidos.

Destacó que cada mes va a la morgue de Barrientos para identificar cadáveres, con la fe de hallar el de su hija; sin embargo, a la fecha sus esfuerzos no han rendido frutos.

“Lo último que me enteré es que los cuerpos que no son reclamadas, se los dan a la fa- cultad de Medicina Forense para hacer estudios; chicas que son de otros estados y de otro país están ahí. Mi hija podría estar en otro estado, en otro país”, narró.

Por esta desaparición, hubo en inicio dos sujetos detenidos, padre e hijo, aunque el hijo murió en reclusión al medio año y su padre quedó en libertad a los dos años de la desaparición.

