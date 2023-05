VIDEO | "Me asustó el grito de mi niña": tráiler se impacta y destruye vivienda en Jalisco

Este domingo 7 de mayo a través de TikTok se difundió el caso de una familia del estado mexicano de Jalisco que denunció que un tráiler se impactó en su domicilio y destruyó gran parte del patrimonio. En diversos videos, el usuario José Hernández explica cómo fueron los momentos de pánico y las autoridades presuntamente dejaron libre al conductor de la unidad pesada. Los hechos ocurrieron en Avenida Cima Serena, en el municipio de El Salto.

"Un tráiler se estrelló en mi casa y no detuvieron a nadie", fue la leyenda que escribió José en su primer video, el cual tiene más de 300 mil me gusta y cientos de comentarios. "Me asustó el grito de mi niña", se le escucha decir al joven quien impactado documenta los hechos.

La parte delantera del camión se encontraba al interior de la vivienda. Por fortuna ninguna persona del domicilio resultó herida, sin embargo, las perdidas materiales son considerables. En un segundo video el afectado graba desde afuera del domicilio y en la zona se aprecia las ventanas rotas junto a desprendimiento de varias partes.

"Hagan viral, nadie se hace responsable y conductor no fue detenido", señaló el hombre, quien se dedica a platicar con las autoridades y exigir que haya un esclarecimiento del caso. La persona tomó placas del vehículo y realizó las acciones correspondientes con las instancias legales.

