Amor, desamor y adversidad existencial: Vanessa Zamora llega al Auditorio BB con "Damaleona"

La compositora, productora, cantante y multi-instrumentista originaria de Tijuana, Baja California, Vanessa Zamora, se presentará el próximo 3 de junio en el Auditorio BB ubicado en la colonia Hipódromo alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México; este show titulado “Damaleona” contará con invitados especiales que serán sorpresa hasta el día del evento.

Desde chica mostró un gusto por la música pero fue en el segundo año de la universidad que empezó a componer su primer álbum titulado “Hasta la fantasía”, el cual lanzó al terminar su carrera en Comunicación; desde entonces decidió dedicarse de manera profesional y de tiempo completo a la música.

“Todos queremos estar siempre evolucionando y como todos tenemos inseguridades, miedos y cosas por superar, creo que me gusta que el subirme al escenario y entregarme sea también un motor para poder ser una mejor persona”, declaró en entrevista para El Heraldo Digital.

La originaria de Tijuana se presentará en CDMX. FOTO: Cortesía Vanessa Zamora

Ahora la famosa cantante mexicana busca compartir con sus seguidores en la Ciudad de México, una vez más, sus letras y música, misma que define como “evolutiva, colorida y ecléctica”; en este concierto incluirá temas como “Solegrande”, “Puro Pasado” y “Al fondo de mi” de su álbum “Tornaluna” así como los temas más recientes del álbum “Dameleona”, tales como “Mar”, “Morir naciendo”, “Trascender” y “Reprogramar”.

En entrevista para El Heraldo Digital, Zamora define el título “Damaleona” como la combinación perfecta entre su lado masculino y su lado femenino que considera que todos tenemos…no importa cómo nos definamos, pero cree que todos tenemos esa dualidad; el ‘dama’ es el lado vulnerable y emocional mientras que ‘leona’ es el impulso y el rencor, siendo una persona que existe y siente.

“Una de las lecciones más grandes que he tenido es trabajar desde la ansiedad, el enojo, la tristeza, la vulnerabilidad como parte de mi existencia y darme cuenta de eso me hace estar más en paz con todo lo que me va pasando en la vida”, declaró al respecto de su música y letras.