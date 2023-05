Myr Ramírez presenta su show “Bésame en la lluvia” en Central Queer de CDMX

La standupera mexicana Myr Ramírez se estará presentando en Central Queer el próximo 6 de mayo con su show “Bésame en la lluvia” en punto de las ocho de la noche; tanto el espacio como este nuevo show íntimo está dedicado para todas las identidades, en donde también busca explorar su lado poético y el drag.

Como parte del itinerario, será lx escritorx regia Gizeh Jiménez quien abrirá este show de Myr Ramírez, compartiendo sus textos y poemas; Central Queer es un espacio con un aforo de 50 personas creado por la activista Ophelia Pastrana ubicado en Mitla 11; también está destinado para talleres, bazares y pláticas.

En entrevista para El Heraldo de México, Myr Ramírez señala que en este show abordará temas como la idea del amor romántico de cómo se vivía en relaciones heterosexuales desde su experiencia y de todo lo que aprendió al respecto a través de su comedia, mismos que ahora se cuestiona.

También hablará sobre su familia y sus vivencias, teniendo una conversación más íntima con su público como comunidad; los boletos ya se pueden encontrar a través del sitio de Boletópolis, los cuales van desde los 200 pesos en preventa y 250 en venta.

“Yo espero ver a la gente que le gusta mi comedia, gozarme esos momentos de escenario que no puedes planear; también quiero poner atención sobre mi proyecto para que vaya mutando y tener experiencias artísticas que no tengan realmente un nombre sino que se trate de pasarla bien pero no de seguir ningún dogma ni ninguna doctrina”, se lee en la descripción del evento.