Jalisco carece de una política de inteligencia contra el crimen, advierte experto de la UdeG

La desaparición de siete jóvenes de un call center de Jalisco dejó en evidencia por qué la entidad se encuentra en el primer lugar de fosas clandestinas en el país y uno de los más violentos en toda la República Mexicana, así lo aseguró Rubén Ortega Montes, investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, quien tuvo una conversación Javier Alatorre a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

"No hay estrategia, no hay logística, no existe una inteligencia judicial que lleve hacia entender una política criminal desarrollada por el estado de Jalisco y de los demás estados que son Aguascalientes y San Luis Potosí".

El exgobernador fue asesinado en Puerto Vallarta. FOTO: Especial.

Jalisco es uno de los estados más violentos

Indicó que la presencia de fosas clandestinas, las más de ocho mil personas desaparecidas y la crisis forense que se está experimentando en la entidad, son los síntomas de que no hay una estrategia inteligente. Recordó incluso que una de las víctimas de estos delitos fue el exgobernador Aristóteles Sandoval.

"Estos delitos conjuntados sabemos que provienen de la misma situación".

Destacó que los retenes han sido la única dinámica que busca establecer el gobierno, pero descartó que esta tuviera algún resultado notorio.

El gobernador no tiene una estrategia, asegura el especialista. FOTO: Especial.

"No se recupera nada, ni se detienen a delincuentes".

Acusó a que hay una falta de voluntad política, la cual se complica por la complicidad y corrupción por parte de las autoridades. Destacó que en los gobiernos pasados y el actual prometieron tener la estrategia necesaria para poder acabar con el crimen, pero al final ninguno ha podido hacer algo para hacerle frente.

Añadió que el caso de los jóvenes desaparecidos podría estar relacionado con prácticas irregulares en un inmueble en el que se llevaban a cabo diversas acciones que estarían vinculadas con fraudes.