Zoé Robledo: No habrá desabasto de medicamentos y no se usarán recursos del IMSS para el IMSS Bienestar

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, habló sobre la desaparición del Insabi y su unión al IMSS. Dijo que el proceso que ha tenido esta entidad y en el diseño de la ley general, se han hecho diferentes cambios. Primero fue la Secretaría de Salubridaad y asistencia, después de descentralizó y se dio más peso a los gobiernos de los estados.

"A partir de ahí surgió el Seguro Popular, pero era una entidad de financiamiento, es decir, no operaba, no hacía cirugías, no daba consultas", explicó. Pero dijo que con la creación del IMSS Bienestar, se tendrá una entidad que podrá operar en todos los estados y también financiarlos.

En entrevista con Blanca Becerril, para Reporte H en El Heraldo Media Group, el funcionario federal explicó que las personas que antes se atendían en los hospitales de todo el país, operados por los gobiernos de los estados, son los que estarán contemplados en la transferencia al IMSS Bienestar, para que sean atendidos por esta institución.

"Es un cambio de fondo, pero hay que dejar claro que las personas que son atendidas en el Seguro Social seguirán siendo atendidos ahí y que en el IMSS Bienestar se dará servicio a las personas sin seguridad social"

"No habrá desabasto de medicamentos"

Sobre el desabasto de medicamentos, Zoé Robledo aseguró que es algo que se ha comentado mucho, pero es una percepción equivocada. Incluso es un error que se ha generado también en la discusión legislativa. Además aseguró que los recursos del IMSS no serán utilizados por el sistema IMSS Bienestar.

"De ninguna forma se utilizarán cuotas, hospitales o recursos del IMSS, para atender a las personas sin seguridad social, es decir, en el IMSS Bienestar. Los del IMSS se atenderán en el IMSS, los del ISSSTE en el ISSSTE y los que no tienen seguridad social en el IMSS Bienestar", repitió.

"Lo que existía anteriormente era un sistema que se encargaba de financiar a 32 estructuras estaltales diferentes y ahora se trata de una entidad que provee de servicios de atención médica a todos los mexicanos que no tienen seguridad social"

No se utilizarán recursos del IMSS para el IMSS Bienestar

