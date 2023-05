Las relaciones entre Perú y México están en pausa, no se entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico

Señalando que “es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno” en referencia directa contra la presidenta Dina Boluarte, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso “en pausa” este viernes la relación de México con ese gobierno y también la operación de la Alianza del Pacífico, un mecanismo de integración regional que integran ambos países junto a Chile y Colombia.

Durante la mañanera en Palacio Nacional, el mandatario mexicano reiteró que no entregará la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú, pero en su caso se la entregaría a Chile, luego de que el gobierno de ese país declinara a favor del gobierno de Boluarte.

“Pues yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema; a Petro, a Gustavo Petro no porque también a él lo declararon no grato, entonces se la entrego a los chilenos”, dijo.

Prevé darle la presidencia a Chile

AMLO reiteró su desconocimiento sobre el gobierno de Dina Boluarte. FOTO: Especial.

"No se lo voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia. Mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”, contestó.

Destacó que la relación entre Perú y México se encuentra en pausa y buscará comunicar por la vía diplomática que no hace la entrega como se tenía pactado debido a un desconocimiento en contra de la administración peruana. A pregunta de la prensa, López Obrador enviará la carta al presidente Gabriel Boric "cuando tenga tiempo", probablemente la próxima semana.

AMLO agradece a los peruanos que lo apoyan

El mandatario dijo que no entregará la presidencia de la alianza a la peruana.

López Obrador aprovechó, entre risas, para agradecer a los legisladores en el Congreso de Perú que votaron contra el dictamen que lo declaró a él persona non grata en el país andino.

“Me consideraran no grato, hubieron quienes votaron en contra de esa propuesta, nada más que nos cepillaron, ni modo.

“Pero el pueblo de Perú es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano, ahí están los Incas, gran cultura, sino puedo ir a Perú pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machupichu, es lo único, y desde luego no poder ver a ese pueblo tan bueno, extraordinario, es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, dijo.