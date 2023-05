Dura respuesta de Morena a Perú tras declarar a AMLO "non grato": "Es un orgullo incomodar a los corruptos de todo el mundo"

La dirigencia nacional de Morena, minimizó la declaración de “persona non grata” que el Congreso de la República de Perú avaló en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, debido a que, entre otros aspectos, no reconoce la presidencia de Dina Boluarte y lo calificó de ilegítimo y antidemocrático.

“Cuando en Perú haya un mandatario democráticamente electo, nos molestaremos en elaborar posicionamientos. Entre tanto, es un timbre de orgullo seguir incomodando a los corruptos de todo el mundo.” Fueron las breves líneas que contiene el documento que el partido anunció como “Pronunciamiento ante la declaración de “non grato” al presidente López Obrador, por parte de las autoridades ilegítimas y antidemocráticas de Perú”.

Es un timbre de orgullo seguir incomodando a los corruptos de todo el mundo Créditos: Especial

Lo anterior, luego de que este jueves, el pleno del Congreso de Perú declaró por mayoría de votos “persona non grata” al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por sus repetidas declaraciones sobre asuntos internos de Perú y particularmente por sus expresiones contra la mandataria Dina Boluarte, y la negativa a transferir al país andino la presidencia de la Alianza del Pacífico.

Antecedentes en Perú

El expresidente de Perú, Pedro Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Legislativo, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, además de convocar a una asamblea constituyente.

El presidente Andrés Manuel López Obrador también minimizó la declaratoria que hasta la mañana de este jueves solo había sido aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Muchas gracias por declararme -persona non grata-, me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder (Dina Boluarte), me entregaran una condecoración o me aplaudieran. A lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría muy mal”, señaló en su conferencia matutina del pasado martes.