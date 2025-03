Se prevén ocho marchas y movilizaciones para HOY sábado 29 de marzo en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió las marchas y movilizaciones que diferentes colectivos realizarán este sábado 29 de marzo de 2025, por lo que sugerimos que no salgas de tu casa sin conocer en dónde se realizarán.

AGENDA DE MOVILIZACIONES SABADO 29 DE MARZO

MARCHAS:

APAPACHE AUTISMO CIUDAD DE MÉXICO.

HORA 09:30 hrs.

LUGAR: Ángel de la Independencia.

RUMBO A: Monumento a la Revolución.

MOTIVO: “11ª Caminata Apapache por el Autismo Ciudad de México”, para concientizar y sensibilizar a la población en general sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), derribando mitos y promoviendo un entorno más inclusivo para las personas que padecen este trastorno.



COLECTIVO FEMINISTA LAS BRUJAS DEL MAR.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Glorieta de las Mujeres que Luchan.

RUMBO A:: Por definir

MOTIVO: Se manifestaran exigiendo el desafuero del Diputado Federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo y que sea juzgado sin fuero, después que su hermanastra, Nidia Fabiola Blanco, lo acusara de intento de violación.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA “TRABAJO, LIBERTAD Y AUTONOMÍA” (TLA).

HORA: 09:00

LUGAR: Casa del Pueblo Tlamachtiloyan de Atlapulco en Adolfo López Mateos No. 323, Col. San Juan Moyotepec, Alc. Xochimilco

MOTIVO: Evento “Pintemos la Ciclo Vida”, para exigir no más ciclistas muertos por hechos de tránsito en la Ciudad de México.



AUTORIDADES TRADICIONALES Y REPRESENTATIVAS DE SANTA MARÍA TEPEPAN.

HORA: 11:00 hrs.

LUGAR: Kiosco del Pueblo de Santa María Tepepan 5 de Mayo y Callejón Miguel Hidalgo s/n., Col. Santa María Tepepan, Alc. Xochimilco

MOTIVO: Asamblea comunitaria en la que se discutirá sobre el diagnóstico y la deliberación de la problemática y las prioridades que servirán de guía para determinar el proyecto específico, en el que se podrá ejercer el “Presupuesto Participativo 2025”.



MUSEO DE LA MUJER.

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Museo de la Mujer República de Bolivia No. 17, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc

MOTIVO: Realizarán el taller “Las Sentencias de los Derechos Humanos nos Juzgan a Todos”, en donde tratarán el trema “Sentencias Relevantes contra el Borrado de las Mujeres“.



MOVIMIENTO ANIMAL SAVE CIUDAD DE MÉXICO

HORA: 12:00 hrs.

LUGAR: Restaurante “Sanborns Madero” (al exterior) en Av. Francisco I. Madero No. 4, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: “Vigilia Representativa”, con la finalidad de crear conciencia y exigir un cambio para los animales de granja que sufren crueldad animal.



SINDICATO DE TRABAJADORES DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (STTPCDMX).

HORA: 15:00 hrs.

LUGAR: Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen mejores condiciones de trabajo y salario justo.



SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SUTUACM).

HORA: 18:00 hrs.

LUGAR: Tribunal Laboral de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México en Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 32, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen un incremento salarial del 4 %.