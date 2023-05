Jorge Castañeda: declarar a AMLO persona no grata es estridente y sin valor jurídico

El Congreso de Perú aprobó este lunes, con 11 votos a favor, la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declaró "persona non grata".

En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, el excanciller Jorge Castañeda indicó que no significa nada, "es un gesto un poquito estridente y sin valor jurídico".

"La expresión persona non grata se utiliza en términos jurídicos y diplomáticos para expulsar de un país a un representante diplomático o consular de otro país", explicó.

Subrayó que el Congreso peruano no puede declarar persona non grata en Perú a alguien que no está en ese país, es tan solo un gesto simbólico, para manifestar su disgusto por las actitudes del mandatario mexicano, pero no tiene ninguna implicación jurídica, reiteró.

"A mí me parece muy bien que un gobierno como el de México opine sobre lo que está sucediendo en el Perú, de la misma manera que me parece perfectamente lógico que el gobierno peruano, chileno o francés, opine sobre lo que está sucediendo en México", expresó.

Castañeda indicó que no está de acuerdo con las opiniones de AMLO, pero no está siendo injerencista. Foto: Especial

Subrayó que hay tratados, convenios y asociaciones que contemplan la posibilidad de opinar sobre lo que sucede en un país, por ejemplo el tratado de México con la Unión Europea, que se remonta a 1998.

"Lo que López Obrador dice sobre Perú, aunque yo no estoy de acuerdo con el fondo de lo que dice, a mí no me molesta que lo diga, no me parece que el tema sea injerencismo o no", apuntó.

Sin embargo, agregó, que lo grave es que esté "tan mal informado" sobre lo que pasa en Perú y que tenga estas posiciones "tan equivocadas, tan falsas" sobre lo que ocurre en esa nación.

Finalmente, dijo que todo parece indicar que no se han roto las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, ya que hay personal de la Embajada de México en Lima y gente de Perú en el país.

