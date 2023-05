Perú declara "persona non grata" a AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador fue nombrado como persona non grata por el gobierno de Perú, luego de que el Congreso peruano aprobó la moción de rechazo a las declaraciones del mandatario mexicano con asuntos relacionados con la política interna de la nación sudamericana.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

A través de la cuenta de Twitter del Congreso de Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores anunció que “aprobó la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México, Andrés López Obrador, y lo declara persona non grata”.

Los representantes de gobierno peruanos señalaron que los dichos de AMLO en no reconocer a Dina Boluarte como presidenta del Perú constituye una violación al Derecho Internacional, entre otras consideraciones, señaló el Congreso.

Es un orgullo que me nombren non grato: AMLO

Durante la Mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador cuestionó que el gobierno peruano haya aceptado la llegada de 700 soldados de la Armada de Estados Unidos para capacitar a las Fuerzas Armadas del Perú. Asimismo volvió a pedir la liberación del otrora presidente Pedro Castillo que además de ser destituido fue encarcelado.

“Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente (Pedro Castillo) y restituirlo, es hacer un acuerdo y que se convoque a elecciones generales lo más pronto posible y que sea el pueblo de Perú el que decida".

Además dejó claro que en caso de que los congresistas de Perú lo nombraran persona non grata, lejos de ser un insulto para AMLO, es un timbre de orgullo: "Para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren non grato”.

AMLO fue nombrado "persona non grata". Foto: Archivo

Durante el periodo en que Perú destituyó al mandatario Castillo hasta el nombramiento de Dina Boluarte como nueva presidenta, Andrés Manuel López la ha llamado en varias ocasiones como "usurpadora" al faltar a la democracia por no respetar la decisión del pueblo en haber votado por él.

Asimismo, AMLO indicó por la mañana que en caso de ser declarado non grato, los peruanos deben saber por qué. La semana pasada, La ministra de Relaciones Exteriores de Perú, Ana Cecilia Gervasi, emitió un mensaje en donde afirma que Andrés Manuel López Obrador obstaculiza las labores de la Alianza del Pacífico, al segurar que "su postura demuestra insensatez".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú expresa su más categórico rechazo a la recientes y reiteradas declaraciones injerencistas, irresponsables e ideologizadas de los señores Petro de Colombia y López de México quienes insisten en desconocer el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022 y la sucesión legítima y constitucional de la señora Presidenta de la República Dina Boluarte Segarra".

Información en desarrollo.

SIGUE LEYENDO:

El "Güero" Palma se queda en prisión: le ejecutan nueva orden de aprehensión por homicidio

La defensa de Roxana Ruiz confía en que saldrá libre

RMG