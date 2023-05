"No es un pleito con Germán Larrea": AMLO pone 4 condiciones para la compra de Banamex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno permitirá la venta de Banamex solamente si se cumplen cuatro condiciones en el cambio de dueño. Durante la conferencia matutina de este lunes, el mandatario dijo que al menos cuatro instituciones del país deben aprobar esta transacción.

Que el capital con el que se compre la empresa sea mayoritariamente mexicano.

Que esté al corriente en el pago de impuestos.

Que el patrimonio cultural del banco se quede en México.

Que los actuales dueños paguen impuestos.

El presidente descartó tener pleitos con los empresarios del país. FOTO: Presidencia.

En la venta anterior no hubo pago de impuestos

El mandatario criticó que esta última situación no se cumpliera cuando la compañía fue adquirida por Citigroup, por lo que pidió que en esta ocasión se haga este depósito al gobierno federal.

"No pagaron por influyentismo ningún centavo por impuesto", lamentó sobre la adquisición que se dio por medio de la bolsa, lo cual permitió este tipo de operación.

López Obrador aseguró que en esa ocasión no se pagaron tres mil millones de dólares que debieron ir a las arcas públicas. Reiteró que la falta de aprobación para la venta de los activos de la compañía no es un asunto personal entre su gobierno y el banco.

Además, descartó tener un pleito con Germán Larrea, líder de Grupo México, de quien se especula espera hacerse con el control del banco. Aseguró que su papel como presidente no es el de empleado de algún sector, sino como el encargado de velar por los derechos de la población. Aseveró que el tema ha causado polémica por ser época electoral.

“Les dijimos ‘vamos a arreglarnos’. Como no había respuesta o había respuesta como ellos lo sostienen, es cierto en su comunicado, dicen que nos daban ‘la pasada’, si no estamos pidiendo el derecho de paso, ¡no!, es que esto, esta concesión, esté tramo de concesión debe restituirse, es lo único y nosotros buscando un acuerdo les damos el derecho de paso”, explicó

Dijo que vela por los derechos de todos los mexicanos. FOTO: Presidencia.

Ya estuvo por firmarse el acuerdo

El titular el Ejecutivo Federal indicó que ya estaba a punto de firmarse el acuerdo para recuperar la vía, pero ya estaba agenda la comida con los empresarios.

“Pero la vía que es de la nación va a regresar al dominio de la nación por seguridad nacional y por interés público. Y es completamente constitucional y legal”, recalcó.

“Y resultó de que él confirmó (Germán Larrera) que iba a estar en la comida el día que íbamos a firmar, que iba yo a firmar el decreto, entonces les dije al secretario de Gobernación (Adán Augusto López), no, no, no es posible esto, no es de buen gusto, o mejor dicho es de mal gusto, cómo va a venir a comer y ese día se da a conocer el decreto no”.

Dio a conocer que Grupo México presentó una propuesta para que se le pagara nueve mil 500 millones de pesos.

