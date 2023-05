Adán Augusto López sobre el decreto de Ferrosur: "No estamos expropiando nada, es una ocupación temporal"

De gira por Durango, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López aclaró que no se trata de una expropiación a Ferrosur sino de una ocupación temporal cómo lo establece el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. En conferencia de prensa, el responsable de la política interior reveló que se estuvieron conversaciones con Grupo México para llegar a un acuerdo sobre este tramo de líneas férreas.

"A ver, yo le aclaro. No se trata, no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto. Eso no es sinónimo de expropiación. (...) No, había conversaciones, desde luego, con Grupo México respecto a ese tramo, no hubo un acuerdo y legalmente, pues las dos partes, digamos, están en libertad de ejercer su derecho", explicó.

Adán Augusto López afirmó que es posible llegar a un acuerdo con el conglomerado sobre el tramo que ocupa actualmente la Secretaría de Marina para la construcción del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec.

El secretario de Gobernación aseguró que no hay ningún ocupamiento ilegal. FOTO: Especial

"No descartamos que haya, muy pronto, un acuerdo y podamos pasar ya a favor del Estado mexicano ese tramo, pero eso pues se conversará seguramente con la empresa", indicó.

El secretario Adán Augusto López dijo que el tramo es materia de seguridad nacional porque es una conexión entre el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

"Es la conexión entre el Océano Pacífico y el Golfo de México. Es estratégica, por allí pasan todos los combustibles, toda la mercancía, todo el avituallamiento para el sureste del país. Sin ese tramo, pues estaría prácticamente incomunicada la vía férrea y por si no lo recuerdan, pues uno de los, el principal proyecto de esta administración es el de que no haya separación territorial, ni física ni jurídica ni social ni de desarrollo entre el norte, el centro y el sur del país. Por eso es un asunto de seguridad nacional, porque ahí están las bases militares de Ixtepec, la Base Naval de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, está Estación Chontalpa y desde allí se hacen trabajos de inteligencia para salvaguardar el espacio aéreo mexicano", detalló.

Al CCE le preocupa el decreto de Ferrosur

El Consejo Coordinador Empresarial expresó su preocupación por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, en que se declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias concesionadas al sector privado en la zona y que pasarán ahora a favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.

“Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos, en un momento de grandes oportunidades”, expuso el organismo que dirige Francisco Cervantes.

El CCE señaló que “Los empresarios hemos manifestado nuestra plena disposición para dialogar con el gobierno y construir juntos las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional. Incluso, ha sido enfático nuestro interés por participar en el proyecto de impulso al sur del país que tanto se necesita”.

Los empresarios del país señalaron que es necesario que para lograr los objetivos, se procuren condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales, detonantes de dinamismo, bienestar y empleo.

“Reiteramos nuestra disposición a mantener el diálogo abierto y profundo para construir y anticipar con certidumbre las mejores definiciones de autoridad que coadyuven a mantener la confianza, así como a fortalecer la inversión, el crecimiento, el empleo y el desarrollo de México”, indicaron.

En el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal notificó de la expropiación de un tramo ferroviario en Veracruz que se encontraba concesionado a Ferrosur del Grupo México, empresa propiedad de Germán Larrea.

El tramo que se encuentra en Coatzacoalcos, Veracruz, fue transferido a la empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que será operado por las Fuerzas Armadas, de acuerdo con la orden de expropiación.

