Germán Larrea se reúne con AMLO para hablar sobre la compra de Banamex

El presidente ejecutivo del Grupo México, Germán Larrea Mota Velasco, visitó Palacio Nacional este miércoles, por segundo día consecutivo, justo en medio del proceso de la compra-venta de Banamex que negocia esa empresa mexicana con la estadounidense Citigroup.

Larrea también asistió ayer martes a Palacio para participar en una reunión encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador con su Consejo Económico Asesor, encuentro en el que también estuvieron presentes otros empresarios como Miguel Rincón Arredondo, CEO de la empresa Bio Pappel; Daniel Chávez, fundador de Grupo Vidanta; Miguel Rincón Arredondo, CEO de la empresa Bio Pappel; entre otros.

Las reuniones de Larrea y López Obrador se dan pese a las diferencias entre ambos, de las cuales dio cuenta el mandatario federal en la mañanera al asegurar que avala que Grupo México compre Banamex.

El presidente avala que Grupo México compre Banamex. Foto: Especial

El tabasqueño explicó que iban avanzadas las negociaciones entre Citigroup y Grupo México, y que de parte del gobierno federal solo faltaba revisar el tema del pago de impuestos por la operación de compra-venta de Banamex.

"Vemos con buenos ojos el que se lleve a cabo esta operación porque se están cumpliendo con estos elementos, factores, no condiciones ni siquiera requisitos sino recomendaciones. Entonces, sólo me falta revisar la parte del pago de impuestos, eso es lo único, pero vemos bien que se lleve a cabo la operación y si van a hacer los del Grupo México no va a haber ningún problema. Tenemos diferencias con ellos, pero ese es otro asunto, ese es otro cantar, en el caso de la venta o compra del banco no hay problema”, dijo ayer López Obrador.

Con información de Noemí Gutiérrez.

