¡Star Wars en concierto! Injuve invita a disfrutar este espectáculo gratis

El Instituto de la Juventud (Injuve) invitó a todos los que son amantes de Star Wars a disfrutar de un concierto único y gratuito en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza en la CDMX, el cual se llevará a cabo el próximo jueves 4 de mayo en el marco del Día de la Guerra de las Galaxias.

"Star Wars sinfónico" será interpretado por la Orquesta Sinfónica del Injuve de la Ciudad de México, donde los fans de esta saga podrán asistir disfrazados de Yoda, de un maestro Jedi, Han Solo, la Princesa Leia o cualquier otro personaje del universo creado por George Lucas, y disfrutar de un evento presentado por integrantes de "Los Jóvenes Unen al Barrio".

El programa diseñado por la administración de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, en coordinación con el Injuve, es un proyecto en el que se brinda una beca a jóvenes que viven en colonias vulnerables para realizar actividades culturales y deportivas, con el objetivo de alejarlos de actividades delictivas, promover el empleo entre las y los jóvenes o buscar alternativas en entornos de violencia.

Concierto de Star Wars gratis

El concierto gratuito de Star Wars también responde a los derechos señalados por Claudia Sheinbaum en favor del derecho a la cultura, por lo que se promueven eventos para impulsar a los jóvenes y espacios de entretenimiento para toda la familia. Entre las piezas que interpretará la Orquesta Sinfónica del Injuve estarán: Fox fanfare, Adventures of Jar Jar, Star Wars main theme, Princess Leia's Theme, Augie's Great Municipal Band, entre otras.

Así que si quieres disfrutar de este increíble concierto gratuito, la cita es el jueves 4 de mayo, a las 19:00 horas, en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, ubicada en Eje 3 Oriente (Francisco del Paso y Troncoso), colonia Jardín Balbuena.

La Orquesta Sinfónica del Injuve se integra por integrantes de "Los Jóvenes Unen al Barrio". Foto: Injuve.

¿Por qué se celebra el Día de Star Wars?

El 4 de mayo se ha ubicado como el Día de Star Wars debido a un hecho político que no tiene mucho qué ver con las películas de Lucas. Resulta que en ese día, pero de 1979, Margaret Thatcher tomó posesión como la primera ministra de Reino Unido, por lo que en un diario el partido conservador le envió un mensaje en el que decía "Que el 4 esté contigo, Maggie, Felicidades", que en inglés se escribe "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations".

Esto juego de palabras se aprovechó para ligarlo con la famosa frase de la cinta que para entonces era un éxito en el mundo y un parteaguas en el cine. Desde entonces, y hasta ahora, el 4 de mayo se mantiene como el Día de Star Wars, por lo que los fans de esta saga que marcó a una generación completa y sigue ganando público, festeja un año más por la creación de un universo alterno donde se lucha por el bien del universo.

La Orquesta Sinfónica del Injuve brindará este concierto gratuita. Foto: Injuve.

Por eso, si quieres celebrar este 4 de mayo disfrazándote de tu personaje favorito de Star Wars, una buena opción es disfrutar de este concierto gratuito.

