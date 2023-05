Claudia Sheinbaum: "Sin educación no puede haber transformación"

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la educación es un eje esencial para la transformación, ya que sin ella, la sociedad no podría desarrollarse.

“En realidad no puede haber derecho a la salud, si no hay derecho a la educación, porque quién forma a los médicos y médicas en nuestro país, si no son los sistemas educativos, quién forma a los ingenieros e ingenieras que realizan las obras públicas. Entonces, la educación es un derecho fundamental y por eso en la ciudad decimos que es el eje de la transformación de la ciudad”, dijo.

Por ello, destacó la importancia del programa Mi Beca Para Empezar, mismo que representa un apoyo a todos los niños que van a escuela pública y cursan desde preescolar, hasta secundaria, para lo que se requiere un presupuesto de seis mil millones de pesos anuales.

“Creo que José Vasconcelos estaría de acuerdo con “Mi Beca para Empezar”. (…) Nosotros estamos de acuerdo en que haya escuelas particulares, está bien, pero el estado tiene una obligación, que es apoyar la escuela pública, es un derecho humano fundamental”, explicó.

Respecto al programa, la mandataria capitalina señaló que, en 2018, previo a su administración, existía una beca en la CDMX que beneficiaba únicamente a los niños que tenían entre nueve y 10 de promedio, lo que generó diferencias graves entre la población escolar.

“Que se llamara Niños Talento era muy injusto, porque era la idea de que solamente aquel que tenía una buena calificación o aquella que tenía una buena calificación tenía talento, y que quien no tenía una buena calificación, no tenía talento. Es una idea de meritocracia desde la infancia que en general hace más daño de lo que beneficia”, expuso.

Por ello, a partir de 2019 se implementó un nuevo modelo de beca en el que se promovió la igualdad, para lo cual fue necesario seguir los principios de austeridad republicana, ya que el programa aumentó su presupuesto.

Es así como a partir de septiembre de ese año inició la entrega del recurso con una aportación de 330 pesos mensuales por niño; no obstante, actualmente se entrega casi el doble, es decir, 650 pesos mensuales, con un apoyo en el verano de más de mil pesos que ayuda a los útiles y uniformes escolares.

La jefa de Gobierno reconoció la importancia de los programas sociales como motor de avance y expuso que, en la Ciudad de México, 54 por ciento de las familias reciben algún apoyo, tanto del gobierno de la CDMX, como del gobierno Federal.

Pide esperar a la encuesta para definir al candidato de Morena en el 2024

Tras la solicitud que hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a la dirigencia de Morena para establecer las reglas para definir al candidato presidencial, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a los interesados en participar en la encuesta del partido esperar los tiempos adecuados.

Luego de su participación en el Simposio sobre Protección Social para la Infancia en Entidades Federativas, la mandataria capitalina destacó que una vez que terminen los procesos electorales en Coahuila y Estado de México se podrá comenzar a hablar de la encuesta nacional de la que va a salir el abanderado presidencial morenista.

“Habrá un momento, ya lo dijo el presidente del partido, después de las elecciones del Estado de México y Coahuila, donde ya comience a hablar de la Encuesta Nacional. Entonces, vamos a esperar a los tiempos adecuados, y yo estoy convencida de que vamos a estar todos de acuerdo”, explicó.

Además, confió en que, tras el producto de la encuesta, los miembros del partido estarán de acuerdo con los resultados.

“Yo creo que el partido va a definir en su momento todas las reglas y yo confío plenamente, como lo he dicho en otras ocasiones”

A la par, la mandataria capitalina descartó que exista guerra sucia entre las llamadas corcholatas de Morena, por lo que hizo un llamado a la unidad entre los miembros del partido.

“Se presta mucho a que haya, cuando nos preguntan sobre lo que dijo alguno de nuestros compañeros, a que haya contradicción entre lo que decimos; y no la hay, en realidad. Yo siempre voy a hablar a favor de la unidad. (…) De nuestra parte no (hay guerra sucia), eso lo puedo decir, no sé si haya de otros y espero que no sea así”, dijo.

