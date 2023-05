Roxana Ruiz asesinó al hombre que intentó violarla y fue condenada a seis años en prisión

El caso de Roxana Ruíz ha causado indignación en, luego de que una jueza condenó a la mujer a pasar seis años y siete meses en prisión por haber asesinado a un hombre que intentó abusar sexualmente de ella. La sentencia se dio a conocer este lunes 15 de mayo desde los juzgados Neza-Bordo, donde la jueza Mónica Palomino concluyó que la joven de 23 años es culpable por el delito de homicidio simple “con exceso de defensa”.

En reiteradas ocasiones, Roxana, quien además es madre de familia, ha asegurado que se siente triste y decepcionada de la justicia. Al término de la audiencia, que duró dos horas, la joven también declaró que seguirá luchando para combatir este acto de injusticia, pues señaló que de no haberse defendido de su agresor, sería ella quien estaría muerta. “Me encerraron 9 meses, me dieron una sentencia; si yo no me hubiera defendido, sería yo la muerta. Vamos a seguir luchando para seguir con mi hijo, tratar de vivir”, dijo a medios de comunicación.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

La joven aseguró que se siente triste y decepcionada. Foto: especial.

Por su parte, la defensa legal de la joven recalcó que la pena no está justificada, por lo que Roxana no regresará a prisión. “Esta pena no está justificada, Roxana no regresará a la prisión, esto apenas comienza, Roxana es una víctima. Esto es un acto de justicia para todas las mujeres”, declaró Ángel Carrera, abogado de la joven.

Diversas colectivas feministas se han manifestado en redes sociales para exigir que el caso de Roxana no quedé impune, ya que aseguran que la sentencia es injusta para la joven, quien se defendió de su agresor sexual. La colectiva Asamblea Vecinal “Nos Queremos Vivas” Neza; la activista Araceli Osorio, madre de Lesvy, quién fue víctima de feminicidio; y otras mujeres feministas, ya se han posicionado al respecto.

Colectivas feministas se han manifestado en redes sociales para exigir que el caso de Roxana no quedé impune. Foto: especial.

¿Qué pasó con Roxana Ruíz?

El pasado 8 de mayo de 2021 la joven Roxana Ruíz fue agredida, en su propia casa, por un hombre identificado como Sinaí. La mujer detuvo la agresión sexual y en un acto de defensa propia golpeó a su agresor y alcanzó a asfixiarlo con una camiseta. Por estos hechos, su presunto violador perdió la vida.

Asustada por los hechos, y en estado de shock, Roxana intentó ocultar el cuerpo del hombre y fue detenida mientras intentaba deshacerse del cadáver de Sinaí, por lo que pasó nueve meses en prisión preventiva oficiosa hasta que un juez le permitió seguir su proceso en libertad.

Hoy, una jueza determinó que, en efecto, la mujer sufrió abuso sexual y actuó en defensa propia, sin embargo consideró que se excedió en la legítima defensa, por lo que fue sentenciada a seis años, siete meses en prisión y una compensación de 280 mil pesos a la familia del fallecido.

SIGUE LEYENDO

Lizbeth salió a comprar insumos para postres y no regresó: su cuerpo fue hallado detrás de la casa de su novio

Feminicidio de Abril Pérez: declaran culpables a dos autores materiales del crimen

La violó, asesinó y robó su víscera para llevarla como "trofeo": detienen a presunto feminicida de Susana