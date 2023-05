Claudia Sheinbaum confirma concierto de Intocable en el Monumento a la Revolución

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum confirmó que este sábado 20 de mayo, se presentará el Grupo Intocable de manera gratuita en el Monumento a la Revolución. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina refirió que el grupo texano se presentará a las 5:00 pm, en el histórico sitio.

“Bueno, pues ya dijo Intocable”, mencionó. Señaló que este mes habrá dos conciertos gratuitos en la Ciudad de México, uno en el Monumento a la Revolución y otro en el Zócalo capitalino.

Respecto a este último escenario, indicó que en días próximos serían anunciados los artistas o grupo a presentarse. “Ya lo vamos a anunciar en la semana, también hay uno en el Monumento a la Revolución, pero todavía no podemos”, comentó. Algunas de las canciones más famosas de la banda son: Fuerte no soy, Soñador eterno, Y todo para qué, Te amo y Perdedor, entre otras.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Intocable tendrá concierto gratuito en la Ciudad de México

FOTO: Tw Intocable

Confirma visita a Coahuila

El próximo fin de semana, la jefa de gobierno visitará Coahuila para mostrar su apoyo al candidato de Morena a la gubernatura de ese estado, Armando Guadiana, y dijo que analiza su posible participación en algún evento del Estado de México. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina destacó que analiza con cuidado y detalle acudir para evitar violar la ley electoral.

“Es difícil dejar la cachucha de jefa de Gobierno, de hecho, eso es parte de las reglas electorales actuales, entonces hay que cubrir una serie de requisitos para ir como servidor público, pero si vamos a ir a Coahuila, particularmente próximo fin de semana, y vamos a ver si podemos ir al Estado de México”, comentó.

Al cuestionarle por qué su duda de acudir al Estado de México, dejó en claro que es un tema de reglas electorales, no obstante, está en contacto con el equipo de Delfina Gómez, quien busca por segunda ocasión ser gobernadora de esta entidad.

“Tiene que ver con las reglas electorales, entonces cuando asistimos no podemos participar en el evento directamente, hay algunas consideraciones, entonces estamos viendo con el equipo de la maestra Delfina como podemos ir, cuando, etcétera”, agregó.

Sheinbaum dijo que está en contacto con Delfina Gómez. Foto: Especial

Gobernadores son libres de expresar su apoyo

Por otra parte, Sheinbaum Pardo dejó en claro que “son libres expresiones” las de algunos gobernadores y presidentes municipales que han dado a conocer a que corcholata apoyarán en las elecciones del 2024. Detalló que los funcionarios son libres de manifestar su opinión sobre una u otra persona, y que eso no quiere decir que hayan “dados cargados”.

“Tienen libre opinión de manifestar su opinión, eso no quiere decir que estén cargando a una u otra persona. Hay gobernadores que han dicho yo apoyo a esta persona; gobernadores que han dicho yo apoyo a esta otra persona; gobernadores que dicen no, yo apoyo a todos… lo importante es que haya invitación a todas y a todos, y, al mismo tiempo, que de nadie se utilicen recursos públicos, porque siempre hemos estado en contra de ello: son libres expresiones”, sostuvo.

Indicó que los gastos de sus visitas a estados corren por su cuenta y no son recursos públicos; y apuntó que a veces no es invitada por los gobernadores.

“He sido invitada por universidades o institutos tecnológicos, no por un gobierno en particular, o, inclusive, cuando hay gobierno que no son de nuestro partido, pues yo siempre hablo previamente por teléfono con ellos: ‘estoy invitada a este evento, quisiera platicar’ porque creo que es una relación institucional importante como en Jalisco o Nuevo León”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO:

Claudia Sheinbaum: "Nuestro movimiento parte de una base, el amor al pueblo de México

¿Cómo se paga en el Metro de la CDMX y cómo ha cambiado su tarifa a través de los años?

La Semovi y la SSC-CDMX firman convenio con asociación de seguros: agilizarán el tránsito ante choques