La Semovi y la SSC-CDMX firman convenio con asociación de seguros: agilizarán el tránsito ante choques

Las Secretaria de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, (SSC-CDMX) firmaron un convenio con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), que tiene como propósito que en caso de que se presente un choque menor, los automóviles involucrados pueden moverse del lugar del hecho y con ello evitar generar tráfico en vialidades primarias.

Podrán moverse para evitar el tránsito Foto: Especial

En conferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum apuntó que esto se concretará en una reforma al artículo 54 del Reglamento de Tránsito capitalino, y que se prevé sea publicada el próximo 17 de mayo, día en que entraría en vigor la medida.

Refirió que, de acuerdo a la SSC, el 80 por ciento de los siniestros viales en la Ciudad de México son conocidos como "lamineros", es decir, donde re existen personas lesionadas ni daños a bienes públicos.

“Es importante recalcar que, cuando sucedan este tipo de hechos, el mover los vehículos hacia otra área, no afectará la atención y pago por parte de las aseguradoras”, apuntó.

Podrán mover vehículos

Al hacer uso de la voz, el secretario de movilidad, Andrés Lajous detalló que si podrán mover los vehículos cuando: no haya lesionados, cuando solo haya daños materiales en los vehículos privados, cuando no haya conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia, y cuando no haya daños en vía pública.

Mientras que, dijo no podrán moverse del sitio: si existen lesionados o fallecidos, algún conductor se encuentre bajo los influjos del alcohol o cualquier otra sustancia, haya daños en la vía pública. Para estos últimos casos, destacó que se debe esperar la indicación de la autoridad.

Firma de convenio entre dependencias de la CDMX Foto: Especial

Añadió que también en cuanto haya un hecho de tránsito se intercambiará información para el mejoramiento de la seguridad vial y agilizar los hechos de tránsito.

Por su parte, representante de la AMIS, Juan Patricio Riveroll explicó que se hará una campaña de comunicación para informar a los asegurados que pueden mover sus automóviles en caso de siniestro.

Finalmente, dijo que con esto los automovilistas, incluso, quienes están involucrados en el percance podrían ahorrarse de entre 30 minutos a una hora y media, “pues se generarán embotellamientos y eso buscamos eliminar”.

