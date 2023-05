Reconocen a Cuajimalpa como la alcaldía más segura en la CDMX

Adrián Rubalcava Suárez, titular en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, compareció el día de hoy ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y la Administración Pública Local, en el Congreso de la Ciudad de México. El edil recalcó que gracias a la coordinación y la buena comunicación que hay con la jefa de Gobierno, quien ha reconocido el trabajo realizado en Cuajimalpa en materia de seguridad por adquirir bodycams, ha llevado a nuestra demarcación a ser la alcaldía más segura de toda la CDMX, ya que tiene la incidencia más baja de la capital por cada 100 mil habitantes, tan solo en este 2023 se ha registrado del 42 al 28%, el índice delictivo.

Cuajimalpa ocupaba el lugar 11 de 16 en incidencia delictiva

Cabe destacar que antes de la llegada de Rubalcava Suárez a la jefatura delegacional, Cuajimalpa ocupaba el lugar 11 de 16 en incidencia delictiva, hoy bajo su estrategia y trabajo en plena coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y el gobierno central, somos la número uno. Los resultados en seguridad también se deben al programa “Escudo Cuajimalpa” que consiste en la habilitación de 15 torres tácticas, 17 puntos de revisión, patrullajes constantes y una respuesta no mayor a cinco minutos, ya que los elementos de seguridad están distribuidos en nueve cuadrantes.

Adrián Rubalcava también hizo mención que dentro de su estrategia de seguridad están los programas de “Pasajero Seguro, Acompañamiento Bancario y el Código Águila con el que se realizan 450 visitas diariamente. Todo esto también es gracias a la Base Argos, con las que se realiza un monitoreo las 24 horas del día, los 365 días con cámaras de videovigilancia que están colocadas estratégicamente en domicilios.

La bolsa de empleo de la entidad se logró colocar como la más grande en la Ciudad de México

Otra de las acciones de gobierno a resaltar es que durante el año 2022, la bolsa de empleo de la entidad se logró colocar como la más grande en la Ciudad de México, teniendo registradas a 1,500 empresas, que han ayudado a generar 11.5 empleos diarios en la demarcación. El mandatario subrayó que sus logros y acciones de gobierno 2022 han sido enfocadas a obras de mantenimiento a planteles educativos, así como en deportivos con el objetivo de fomentar la actividad física en la población, por lo que se han construido áreas recreativas en espacios públicos para que la ciudadanía en general pero, principalmente los niños y jóvenes tengan un lugar de diversión sana y no se desvíen a las drogas.

En materia de desarrollo social y en apoyo a la economía de los cuajimalpenses, se creó el programa Jefes y Jefas de Familia, que al momento beneficia a 7,500 familias, el único requisito para accesar al mismo es la comprobación de que los solicitantes tengan dependientes económicos. Otro aspecto en el que se ha invertido en el último año es en el cuidado del medio ambiente a través de la preservación y cuidado de los animales, pues se realizó la extensión del venadario que ahora se constituye de 11,800 metros cuadrados, que funge como criadero de venados y de ajolotes de montaña.

Así mismo, se han realizado jornadas de limpieza de barrancas y se han implementado medidas para combatir la tala clandestina, prevención y control de incendios, programas de reforestación, rehabilitación de viveros, la siembra de cempasúchil mexicano, la siembra de tres semillas endémicas y la instalación de diez biobarreras con el objetivo de prevención de infecciones de agentes biológicos. En el mismo tenor se llevó a cabo la construcción de un hospital veterinario que ofrecerá servicios a bajo costo e incluirá un crematorio, pensando en que los animalitos de compañía reciban una atención de calidad en cada ciclo de su vida.

Remodelación de instalaciones y mejoramiento urbano

Un sector que el alcalde Adrián Rubalcava ha querido reconocer y atender son los bomberos, por lo que se enfocó también en brindarles un centro de trabajo digno, por lo que decidió invertir en la remodelación de la Estación de Bomberos de La Venta, que ahora cuenta con dormitorios, sanitarios, cuarto de humo, área de adiestramiento físico y equipamiento nuevo, que ha abierto la puerta a que Cuajimalpa reciba más vehículos por parte del gobierno capitalino, que se traducirá en una atención más óptima a las emergencias que se presenten. Preocupado por atender a los trabajadores de la alcaldía, en 2022 Rubalcava Suárez inauguró el comedor Remedios Ledesma, donde se brindan alimentos de calidad y bajo una dieta sana para cuidar de la salud de su equipo de trabajo.

También se realizó la remodelación del edificio principal de la alcaldía, dentro del cual se hizo una extensión del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, que ahora cuenta con un equipamiento de primer nivel en el que cumpliendo con la norma, se facilita el acceso a personas con discapacidad. Por su parte, la diputada Circe Camacho, del Partido del Trabajo reconoció que cada una de las acciones de gobierno implementadas por nuestro alcalde Adrián Rubalcava se han traducido en el decremento de la inseguridad, ya que se está mejorando la calidad de vida de los cuajimalpenses.

El mejoramiento urbano ha jugado un papel muy importante en esta administración, se realizó el cambio de imagen urbana en una de las avenidas más importantes de acceso al centro de Cuajimalpa. Durante la intervención de algunos diputados, reconocieron y felicitaron al titular por el buen gobierno que está llevando a cabo en Cuajimalpa. El diputado Carlos Fernández Tinoco, perteneciente la Asociación Parlamentaria Ciudadana, felicitó a mandatario por la creación de la bolsa de empleo más grande de la ciudad y cubrir la oferta-demanda, que indudablemente ha ayudado a la reactivación económica. Mientras que el diputado Fernando Mercado le felicitó por la buena relación que tiene con el Gobierno de la Ciudad y le hizo la petición de invitar a sus compañeros alcaldes de la oposición a hacer lo mismo ya que el trabajar en conjunto brinda resultados.

Por su parte, la diputada Polimnia Romana resaltó ser aliada de la labor del alcalde Rubalcava: “Me dan ganas de ponerte incómodo en algo, puras porras, sabes que se reconoce el trabajo, felicidades por ello. Sabes que en Panorámica tienes una aliada, conmigo tienes otra” concluyó. Por último, Adrián Rubalcava se dijo agradecido por las palabras y el apoyo que siempre le ha brindado el Congreso de la Ciudad de México y a manera de despedida reflexionó sobre su ciclo y su trabajo al frente de Cuajimalpa: “La acción más exitosa en Cuajimalpa es ser humilde, la cercanía con la población y la honestidad. Antes que nada reconocemos cuando nos equivocamos y sabemos construir alianzas a favor de la gente. Agradezco a los grupos parlamentarios con los que he trabajado de la mano por la ciudadanía, a mis concejales que me acompañan y a la población de Cuajimalpa decirles que han sido 15 años sumamente exitosos. Ha sido la mejor experiencia que he tenido en la vida y sin duda los voy a extrañar mucho”.

