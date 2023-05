AMLO encabezó ceremonia por el Día del Trabajo 2023: destacó aumento de salario mínimo y utilidades

Al encabezar la ceremonia para conmemorar el Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que se garantiza la libertad sindical y la democracia, además de que el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya no es impuesto por los empresarios.

Durante una comida en el salón Tesorería de Palacio Nacional, resaltó que el gobierno actúa con independencia y como verdadero juez y no está solo al servicio de empresarios o de banqueros.

Destacó el legado de la lucha sindical en Cananea y Río Blanco Créditos: Especial

“El salario mínimo ha aumentado 90 por ciento en términos reales, como nunca en la historia reciente, se ha incrementado el reparto de utilidades, hay condiciones favorables para que los trabajadores democraticen sus sindicatos con el voto libre y secreto”; afirmó.

Al leer el discurso que preparó mientras se recupera de Covid-19, destacó el legado de la lucha sindical en Cananea y Río Blanco.

Ante integrantes del gabinete y líderes sindicales, dijo que los funcionarios de la Secretaría del Trabajo no los imponen los empresarios como los mineros, los que arremetieron contra Napoleón Gómez Urrutia.

“Los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no son impuestos por los potentados, ahora es Luisa María (Alcalde), no es una empleada de ningún empresario del sector minero, de los que expulsaron a Napoleón, ya eso no pasa ni volverá a pasar”, enfatizó.

Dijo que los funcionarios de la Secretaría del Trabajo no los imponen los empresarios Créditos: Especial

El presidente subrayó que “no se permiten abusos contra los asalariados, hay elecciones con voto libre y secreto en las organizaciones sindicales, los contratos colectivos se someten a consulta con los obreros, en este nuevo ambiente de legalidad y justicia sin que se le impida a nadie manifestarse, y ejercer su derecho de huelga, prácticamente no hay protestas sindicales.”

Agradeció el comprensión y el apoyo del sector obrero

“Pueden estar seguros que bajo los mismo criterios de legalidad, democracia, libertad sindical y justicia para los trabajadores, nos seguiremos conduciendo en el resto del tiempo que nos queda de mandato, estoy seguro de que continuaré contando con ustedes y con el apoyo de la clase obrera de México, con su cooperación y con su solidaridad”, apuntó.

"Continuaré contando con ustedes y con el apoyo de la clase obrera de México" Créditos: Especial

“De mi parte ustedes siempre encontrarán extendida mi mano abierta y franca en señal de amistad y compañerismo. Somos distintos porque somos libres y somos demócratas, pero nos debe unir siempre y eso es lo que estamos demostrando, el amor al pueblo y a la patria. Cuando se tienen ideales son más importantes las causas que se defienden que el carácter, el habla o el temple de los dirigentes”, añadió.

Asistieron Ricardo Aldana, del Sindicato Petrolero; Napoleón Gómez Urrutia, del Minero, Carlos Aceves del Olmo de la CTM; Humberto Gual, líder de ASP; y Alfonso Cepeda Salas del SNTE.

SEGUIR LEYENDO:

"¿De qué quieres tu nieve?": AMLO arremete contra opositores al Tren Maya

Qué se necesita para recibir remesas en dólares a través de Financiera de Bienestar

dhfm