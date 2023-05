"¿De qué quieres tu nieve?": AMLO arremete contra opositores al Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó las marchas que se llevan a cabo en contra del Tren Maya y aseguró que están organizadas por personas que buscan obtener algún beneficio económico. En contraste, dijo, las comunidades que viven por donde pasarán los siete tramos de esta obra, la han apoyado.

"Unos cuantos ambiciosos, vulgares van con la bandera del medio ambiente", dijo.

Durante la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, el mandatario dijo que este proyecto beneficia a miles de personas en la región, la cual había pasado por varios años de rezago.

Destacó que este plan apoya al desarrollo del sureste. FOTO: Presidencia.

"Imagínense eso: "no va a pasar aquí el tren", ah, ¿y de qué quieres tu nieve?", ironizó el mandatario al asegurar que este tipo de reclamos no toma en cuenta los beneficios que llegan a las personas que viven en el sureste mexicano.

Destacó que en puntos como Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán, Matías Romero, Acayucan y Coatzacoalcos se tiene una inversión de 120 mil millones de pesos. Aunque aseguró que si se toman en cuenta las demás obras en la zona, se tienen más de 300 mil millones de pesos gastados en este punto de la República Mexicana.

Añadió que se está proyectando que haya al menos 10 parques industriales para brindar trabajo a los habitantes en esta región, a la cual calificó como víctima de la desigualdad.

"Vamos a nivelar, que siga creciendo el norte, que siga creciendo el centro, el bajío, pero que también haya crecimiento en el sureste", dijo.

La obra tiene un impacto económica en toda la región. FOTO: Presidencia.

Se reunirá con Biden para atender la migración

Dio a conocer además que se reunirá con delegación de funcionarios estadounidenses, encabezada por una Joe Biden, para atender el fenómeno migratorio. Aseveró que se trabaja para cuidar a los migrantes, al tiempo que manifestó que fue muy lamentable el incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 40 fallecidos. Llamó a los indocumentados que no se enganche con redes que prometen llevarlos a Norteamérica.

“Muchos están diciendo ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos, y si me das tanto de dinero yo te llevo. No. Decirle a los migrantes no se arriesguen, no se arriesguen. Se está buscando un mecanismo ordenado”, aseveró.

Ambos presidentes buscarán una senda para facilitar el traslado de las personas. FOTO: Cuartoscuro.

Dijo que se trabaja para cuidar a los migrantes de los "coyotes", quienes ponen en riesgo su vida. Destacó que se trabaja en dinámicas que permitirán la detección del traslado ilegal de personas, se cuidarán los albergues en mayor medida y se atenderán a las causas que dan pie a este fenómeno.

Evade el tema de Francisco Garduño

Evadió señalar si Francisco Garduño, comisionado nacional del Instituto Nacional de Migración, se mantiene en su cargo luego de que anoche fue vinculado a proceso por el caso de incendio en una estancia migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 40 fallecidos.

Mientras se refería a cómo su gobierno atiende el fenómeno migratorio, externó que “ayer una determinación del juez y vamos a seguir mejorando todo lo que tiene que ver con la política migratoria con dimensión humana”.

Dijo que hay otras cosas importantes que atender en el país, “claro que son libres y pueden decir lo que consideren que es noticia pero como solo es para atacarnos, si les digo algo de Garduño es el titular".

Anoche fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público por el caso del incendio en la estación migratoria en Ciudad Juárez.

