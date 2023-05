El PAN impugnará las leyes aprobadas en Diputados en fast-track: "se analizará el minuto a minuto de la sesión"

El coordinador del Partido Acción Nacional en el Senado de la República, Julen Rementería, advirtió que las leyes que se aprobaron en “fast track”, serán impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Asimismo, en entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el funcionario del PAN señaló que la ambición que tiene Morena al cierre de un periodo de aprobar cosas que no son benéficos para México, los llevó a cometer un abuso autoritario sin precedente por la mayoría.

A través de la señal de El Heraldo Media Group, señaló que se aprobaron propuestas en un albazo para no discutir con seriedad una serie de iniciativas que van a impactar en la vida de millones de mexicanos. Comentó que lo pretende el partido de izquierda con todas estas iniciativas es una operación de militarización del cumplimiento de corrupción y de desvío de recursos públicos.

Sesión donde se aprobaron varias iniciativas de Ley Foto: Especial

El panista comentó que se atendieron varios temas en poco tiempo sin discusión y análisis y algunas no tenían ni el dictamen como fue el caso del Conacyt. Asimismo, Rementería señaló que una de sus propuesta golpeó al sistema de salud transfiriendo el Insabi al IMSS-Bienestar.

"Tenemos menor cobertura cuando se creó el Insabi y parece que seguirá el mismo camino con la creación del IMSS-Bienestar"

Respecto al caso de militarización, Rementería del Puerto recordó que se aprobó el proyecto del Tren Maya al ejército y pasó en fast-track. Posteriormente, comentó que, ante los atropellos que se cometieron, impugnarán el miércoles bajo una reunión que tienen los coordinadores parlamentarios del Boque de Contención, el cual, dijo, se analiza el minuto a minuto de la sesión pasada, ya que hay errores en el procedimiento.

Asimismo, comentó que llamaron protestar a una senadora cuando la titular estaba en un viaje oficial, por ello no había licencia de la titular, entre otras cosas que trataron de hacer de manera ficticia el quorum.

"Tendrán los votos, peor no tendrán la razón y se los vamos a demostrar en el Poder Judicial", señaló.

Evitarían avance en la SCJN

Julen Rementería señaló que hubo faltas en los procedimientos en la Cámara Diputados y de Senadores. Manifestó que lo que se tiene hoy, es un Senado que obedece al presidente Andrés Manuel López Obrador y no tiende a las necesidades diarias de la gente en materia de salud, tecnología entre otros temas que se debieron discutir antes.

Respeto a la sesión que desarrollaron en otra sede, Rementería comentó que si alcanzaran la mayoría podrían hacerlo; sin embargo, existe la duda de si tenían el quorum en el momento en que determinan trasladarse a otra sesión aún en la Cámara de Senadores. Asimismo, aseguró que no se alcanzaron los votos a favor, abstenciones y votos en contra no daba el total de la mayoría por lo que no había posibilidad de validar las modificaciones.

Aprobaron varias iniciativas en materia de Salud Foto: Especial

Explicó que que la senadora Verónica Camino cantó un número de votos que no alcanzaba la mayoría y después cambiaba el número de votos por lo que hay discrepancias importantes, las cuales tendrán que acreditarse en las investigaciones y posteriormente se tendrán que ir abajo.

"Es una burla. Lo que pasó fue una noche negra para el Senado y la vida democrática en este país".

Poder de las mayorías

Rementería afirmó que la democracia funciona de esa forma: con mayorías. Por ello, explicó que cuando se tiene una mayoría se tiene que usar; sin embargo, lo legitimo es discutir, cumplir con los procedimientos la parte legislativa y posteriormente, si no hay acuerdos se tiene que someter votación y prosperar.

"Las mayorías no son para atropellar, son para usarse cuando la discusión se agotó y se pone a votación y gana el que más votos tenga", señaló.

