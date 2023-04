La terrible razón por la que la hija de Diego Rivera rechazó vivir con él y Frida Kahlo en la Casa Azul

El muralista mexicano, Diego Rivera, ha logrado permanecer dentro de la historia del arte en nuestro país y también alrededor del mundo; otro de los factores que lo distinguían es que fue un hombre que estuvo con varias mujeres, una de ellas fue Frida Kahlo con quien contrajo matrimonio, pero hubo dos mujeres antes de la famosa pintora.

Se trata de Guadalupe Marin Preciado, mejor conocida como Lupe Marin, quien destacó por su intelecto y por ser considerada una de las pioneras del feminismo en México; también se desempeñó como escritora.

Con Guadalupe Marín tuvo a sus dos únicas hijas: Ruth y Guadalupe Rivera Marin quienes se mantuvieron alejadas de los reflectores pese a estar rodeadas de muchas personalidades, sobre todo dentro del gremio artístico; de hecho, una de las hijas del muralista vivió en la famosa Casa Azul, ubicada en Coyoacán, Ciudad de México.

Sin embargo, fue durante una de sus últimas entrevistas que reveló la verdadera razón por la que decidió irse de dicha vivienda; señaló que durante su estancia logró conocer y aprender sobre temas diversos como política, diversidad y sociología, esto porque la también pintora Frida Kahlo tenía un gran gusto por la lectura y que incluso había adaptado una biblioteca con textos sumamente interesantes, sobre todo de corte social.

Pese a las comodidades que logró tener la hija de Guadalupe Marín y Diego Rivera dentro de la emblemática casa llena de animales, arte y plantas, ella decidió irse de dicho lugar debido a que vivió momento que la incomodaron y que estaban relacionados con las preferencias sexuales de Kahlo; la entonces joven Rivera le comentó su molestia a su padre pero él no pudo hacer nada al respecto, así que decidió irse.

"Cuando llegué a vivir con Frida vi que tenía una biblioteca...Frida fue muy culta...sabía hablar cuatro idiomas. Me llamó la atención un libro de Freud y desde entonces me puse a investigar más. Me di cuenta después que Frida se rodeaba de gente que no me gustaba, que estaba dentro de la homosexualidad, no me gustaba el ambiente que había en esa casa", declaró al respecto.