Alejandro Solalinde rechazará ser el nuevo director del INM, aunque se lo pida AMLO: “No lo voy a hacer”

El padre Alejandro Solalinde, uno de los principales defensores de los Derechos Humanos de los migrantes, fue contundente. Rechazó que le gustaría ser el nuevo director del Instituto Nacional de Migración (INM) o, en su caso, negó que aceptaría el cargo en caso de que se lo ofreciera el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“No, claro que no (le gustaría) y no lo voy a hacer (ser el nuevo director)”, expresó en entrevista con Jesús Martín Mendoza en el programa Las Noticias de la Tarde de El Heraldo Media Group. “Yo jamás me aceptaría ir al Instituto Nacional de Migración”, completó.