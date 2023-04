Alejandro Solalinde propone a AMLO desaparecer el INM y crear un organismo sin militares

El Instituto Nacional de Migración será sustituido por la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería (ConMéxico) propuso el sacerdote Alejandro Solalinde luego de la reunión con el presidente Andrés Manuel López en Palacio Nacional.

Señaló que este consejo no se crea por el incendió de Ciudad Juárez, si no, que se lleva organizando desde octubre del año pasado, pero por temas de agenda no se habían podido reunir para concretarlo.

El sacerdote afirmó que en este nuevo consejo ya no se tendrá contemplado Francisco Garduño, ya que él ya cumplió su misión y su ciclo.

Con este nuevo consejo los mandos militares dejarán de estar al frente de la estrategia de migración Foto: Especial

¿En qué consiste la propuesta?

Aunque aún no hay nombres de las personas que encabezarán este consejo, Alejandro Solalinde adelantó que estará conformado por la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Iglesias, la Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y representantes de las casas de migrantes.

“La migración es algo transversal, no puede verse como se estaba viendo, ahora vamos a verlo colegiadamente y todos vamos a participar" afirmó.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

El próximo miércoles o jueves el sacerdote se volverá a reunir con el presidente para concretar a las personas que encabezarán este nuevo consejo.

“Les puedo adelantar que el equipo que estará encabezando este consejo es de primera porque este espacio no es de partidos políticos ni de evangélicos, esto es de nivel humanitario”.

Por último, cerró diciendo que con este nuevo consejo los mandos militares dejarán de estar al frente de la estrategia de migración por instrucción del presidente.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO responde a la derecha de Perú y España: "Yo no quiero pensar como piensan los conservadores"

AMLO crea a Alejandro Solalinde un Consejo para proteger migrantes

dhfm