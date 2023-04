Lo que se sabe del secuestro de 23 turistas de Guanajuato en San Luis Potosí

Un hecho preocupante ha sacudido el norte y occidente de México, luego de que un grupo de 23 turistas que partió desde Guanajuato con destino a Coahuila, fuera secuestrado en el estado de San Luis Potosí. El paradero de estos viajeros es hasta el momento desconocido, lo que ha generado una gran incertidumbre y preocupación tanto de las autoridades de ambos estados y de familiares y amigos.

De acuerdo con las autoridades, fue la noche del lunes 3 de abril cuando el destino de los turistas cambió drásticamente. Lo que debería haber sido un viaje de vacaciones desde la comunidad de La Quemada hasta Saltillo, se convirtió en una pesadilla cuando dos grupos de turistas abordaron las camionetas de la agencia turística Grupo Eifel.

Las camionetas iniciaron su camino con 16 y 7 personas a bordo, respectivamente, junto con sus conductores. Fue alrededor de las 4:00 de la madrugada del martes 4 de abril, cuando empleados de agencia de viajes perdieron el rastro de los vehículos.

De acuerdo con la empresa, el GPS marcaba como último punto la carretera Matehuala en San Luis Potosí. Desde ese momento, nadie ha logrado encontrar a los 23 turistas.

Sin embargo, Adrián González, el dueño de Grupo Eifel, señaló en una entrevista para un medio nacional que trató de contactar a los conductores de las camionetas cuando se perdió el contacto con los viajeros. González reveló que la persona que había contratado el servicio le informó que "La Maña" los había interceptado y que para liberar a cada persona exigían 60 mil pesos. Cabe destacar que esa misma noche encontraron una de las camionetas, mientras que el paradero de los ocupantes seguía siendo un misterio.

Grupo Eifel interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de la desaparición de ambas vagonetas. Foto: Especial

Tras dos días de incertidumbre sobre el paradero de las 23 personas desaparecidas, el alcalde de San Felipe Torres Mochas, Eduardo Maldonado García ha dado a conocer una supuesta versión sobre su localización. Según un video compartido en sus redes sociales desde la comunidad de La Quemada, todas las personas han sido ubicadas y liberadas con éxito.

Maldonado García afirmó que, en coordinación con las autoridades correspondientes, se logró ubicar a las personas y que ya se encuentran rumbo a su destino. Asimismo, aseguró que todas las personas se encuentran en buen estado de salud y que se encuentran a salvo. El alcalde no dio detalles sobre las circunstancias de la supuesta liberación, ni tampoco si se tuvo que pagar por su rescate. Sin embargo, esta mañana el gobierno de Guanajuato desmintió que los turistas hallan sido localizados.

Esto fue lo que informó el gobierno de Guanajuato

El Gobierno del Estado de Guanajuato ha desmentido las afirmaciones del alcalde de San Felipe, Eduardo Maldonado García, sobre la supuesta liberación de los guanajuatenses desaparecidos en San Luis Potosí.

En una publicación realizada por la Secretaría de Seguridad del Estado en sus redes sociales, se informó que la búsqueda de los turistas continúa en coordinación con otras instancias.

En la publicación se indicó que, por instrucción del Gobernador Diego Sinhue, se enviaron dos helicópteros para ayudar a la ubicación de las personas desaparecidas. Estos helicópteros cuentan con alta tecnología y visión infrarroja e instrumental para vuelo nocturno, lo que permitirá un rastreo y búsqueda más efectivos.

Se enviaron dos helicópteros para ayudar a la ubicación de las personas desaparecidas. Foto: Especial.

Son dos hechos violentos distintos

La noche del miércoles, el alcalde de San Felipe informó que los guanajuatenses ya habían sido liberados y que se encontraban en camino a su destino. Sin embargo, la Fiscalía de San Luis Potosí informó que las 16 de las personas que habían sufrido un asalto en Matehuala ya se encontraban resguardadas, sanas y salvas y esto se trataba de dos hechos distintos.

Uno de estos dos hechos violentos ocurrió sobre la carretera 57 en el entronque a Matehuala durante las primeras horas del miércoles. En este hecho estuvo involucrada una camioneta proveniente del Estado de México.

En este hecho fueron asaltadas 16 personas, algunas residentes del Estado de México, Querétaro y Guanajuato, las cuales horas después fueron encontradas y rescatadas cuando deambulaban en las inmediaciones de la vía federal.

En conferencia de prensa, el vocero de Seguridad del Gobierno del estado de San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda especificó que en el primer evento el número de personas No localizadas “no lo tenemos definido porque la información no ha surgido, no se la han compartido a las autoridades del estado de Guanajuato por parte de la empresa, no hay una lista de nombres como tal de los ocupantes de estas camionetas”, indicó.

