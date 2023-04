Los 23 turistas de Guanajuato siguen desaparecidos, San Luis Potosí continúa la búsqueda

Fueron dos los hechos violentos sobre la carretera 57 en el entronque a Matehuala durante las primeras horas del miércoles a tres camionetas de una misma empresa de transporte turístico, uno con dos unidades cuyo número indeterminado de pasajeros que se encuentran sin localizar proveniente de Guanajuato y el otro donde de una camioneta del Estado de México fueron asaltadas 16 personas de esa entidad mexiquense, de Querétaro y de Guanajuato, las cuales horas después fueron encontradas y rescatadas cuando deambulaban en las inmediaciones de la vía federal.

En conferencia de prensa, el vocero de Seguridad del Gobierno del estado de San Luis Potosí, Miguel Gallegos Cepeda especificó que en el primer evento el número de personas No localizadas “no lo tenemos definido porque la información no ha surgido, no se la han compartido a las autoridades del estado de Guanajuato por parte de la empresa, no hay una lista de nombres como tal de los ocupantes de estas camionetas”, indicó.

Operadores desaparecidas

Actualmente, la Comisión Estatal Búsqueda de Personas de San Luis Potosí ha emitido dos fichas de búsqueda que corresponden a los dos choferes: Luis Felipe Macías Arriaga, de 28 años de edad, operador de una Toyota tipo HIACE y Joel Juárez Sánchez, de 36 años de edad; ambas unidades con placas de Guanajuato.

El portavoz de seguridad potosino refirió que de acuerdo a información compartida por las autoridades guanajuatenses, establecieron comunicación con uno de los choferes de la empresa de transporte turístico quien les dijo que están solicitando dinero a cambio de la liberación de los plagiados, “esto no está confirmado, es información que proporciona el estado, incluso hablan de una cantidad de personas, esto tampoco está confirmado, no se sabe por parte de autoridades de Guanajuato si son las que se dicen o más en determinado momento”, enfatizó.

Despojan a turistas de sus pertenencias

En torno al segundo evento, el vocero de seguridad potosino aclaró que fue también en la madrugada del miércoles en la misma zona del primero, cuando entre las tres y cuatro de la madrugada, otra camioneta Toyota con 16 pasajeros incluyendo el chofer provenientes del Estado de México, Querétaro y Guanajuato, fue interceptada por dos vehículos con gente armada en el entronque de la carretera 57 con el municipio de Matehuala, los bajaron y despojaron de sus pertenencias; unas cuatro horas después fueron localizadas sanas y salvas y apoyadas en su traslado a sus hogares.

En ambos asaltos, las tres camionetas tenían como destino la ciudad de Saltillo, en Coahuila, aunque una salió de Guanajuato y la otra del Estado de México.

Miguel Gallegos acusó a portales informativos y particulares en redes sociales de desinformar, pero “definitivamente no está desbordada la seguridad en San Luis Potosí, pero tampoco echamos campanas al vuelo, estamos trabajando muy fuerte para disminuir los índices”, apuntó.

Despliegan a 100 agentes de la Guardia Civil

En la conferencia de prensa, el general Guzmar Ángel González Castillo, secretario de Seguridad estatal de San Luis Potosí señaló que desde ayer una vez consumados ambos actos violentos, desplegaron 100 agentes de la Guardia Civil Estatal en la zona de Matehuala y pidió a los turistas que transitan la vía a que no se detengan en establecimientos que no estén resguardados en el Operativo “Semana Santa Segura”, que lo hagan en los que están a pie de carretera, “está considerado como un área donde suceden eventos como estos, de ahí que estamos trabajando en el recorrido en coordinación con Guardia Nacional”, subrayó.

También estuvieron presentes en la rueda de prensa el general Mario Arturo Fuentes Guevara, comandante de la Doceava Zona Militar y el teniente coronel Luis Armando Maldonado Ruiz, coordinador de la Guardia Nacional en San Luis Potosí.

Envía 2 helicópteros en su búsqueda

El gobierno de Guanajuato desmintió que los guanajuatenses desaparecidos en San Luis Potosí hayan sido liberados y confirmó que continúa la búsqueda en coordinación con otras instancias.

A través de una publicación realizada durante esta madrugada, desde la cuenta de las redes sociales de la Secretaría de Seguridad del Estado se informa que se envió dos helicópteros para la ubicación de los “turistas” desaparecidos la madrugada del 4 de abril.

“Por instrucción del gobernador Diego Sinhue, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato envía apoyo aéreo a las autoridades Estatal y Federal en la búsqueda de las personas guanajuatenses desaparecidas en #SanLuisPotosí”, cita la publicación oficial.

Un grupo de turistas que salieron del municipio de San Felipe, Guanajuato rumbo a Saltillo en Coahuila, fueron reportados como desaparecidos; presuntamente eran 23 viajeros que eran trasladados en dos vagonetas Toyota, color blanco, que fueron interceptadas a las 3:00 de la mañana a la altura de Matehuala, en el estado de San Luis Potosí.

Desmienten su hallazgo

La noche del miércoles, el presidente Municipal de San Felipe, Eduardo Maldonado García informó a través de un video publicado en Facebook que los guanajuatenses ya habían sido liberados y que se encontraban en camino a su destino, mientras que la Fiscalía de San Luis Potosí informó que 16 de las personas que habían sufrido un asalto en Matehuala ya se encontraban resguardadas, sanas y salvas.

Sin embargo, la búsqueda sigue; el gobierno de Guanajuato informó que se enviaron dos helicópteros para apoyar en la búsqueda.

“Son dos helicópteros que cuentan con alta tecnología y visión infrarroja e instrumental para vuelo nocturno que se sumarán coordinadamente con las autoridades del Gobierno del Estado de San Luis Potosí para rastreo, búsqueda y en su caso localización de las personas desaparecidas”.

Hasta el momento no se ha informado cuántas personas faltan por localizar.

