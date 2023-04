AMLO arremete contra el INAI: revelará su título y tesis de la UNAM

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hará público su título y su tesis de licenciatura durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional la próxima semana.

En el salón tesorería, el jefe del ejecutivo arremetió contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) luego de que en una de sus últimas resoluciones obliga a la UNAM a transparentar su título y la tesis.

López Obrador señaló que hará pública su documentación académica antes de que la UNAM entregue la información cómo le fue mandatado.

"Los del INAI tienen diferencias conmigo. Saben qué hicieron antes de irse, ya lo he dicho varias veces, pero también para los jóvenes: hay que cuidar en política no hacer el ridículo (...) en su última sesión pidieron, autorizaron transparentar mi título y mi tesis de la UNAM. Ya la voy a traer mañana o mañana no porque, ya lo vemos el lunes, voy a traer el título, a ver si lo encuentro por ahí y la tesis que es pública", indicó.

AMLO es egresado de la UNAM en Ciencias Políticas y Administración Pública Foto: Especial

López Obrador dijo que su tesis “Proceso de formación del Estado Nacional en México 1824-1867”, donde explica cómo el presidente Benito Juárez llevó a cabo las reformas para separar el poder del Estado y el poder del clero.

"¿Qué hace Juárez? como sabía que el pueblo es muy religioso y él muy respetuoso del pueblo, si ustedes ven los textos de entonces y de siempre, nunca dejó de hablar de lo religioso y de usar palabras religiosas, hablar de que 'la Providencia Divina nos va a ayudar', 'el creador va a estar con nosotros', siempre para que no se usará en su contra el que era antirreligioso (...) esta tesis tiene que ver con eso demostrar Cuál fue la estrategia, ojalá la lean los conservadores, se la voy a mandar a los de la Transparencia", explicó.

AMLO descansa por Semana Santa

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tomará un puente de descanso por Semana Santa desde este jueves hasta el próximo domingo en Palenque, Chiapas, pero aclaró que estará pendiente de la situación del país y que “se queda de guardia” en Palacio Nacional el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

El mandatario federal viaja a Palenque este miércoles para encabezar por la tarde una reunión de supervisión a la construcción del Tren Maya, antes de tomarse un descanso.

Adán Augusto López se quedará a cargo Foto: Cuartoscuro

“Yo voy a estar fuera, me voy a Palenque estos días, pero estoy allá atento. Se queda de guardia el secretario de Gobernación, Adán Augusto, porque tenemos una reunión hoy por la tarde allá en Chiapas para la evaluación del Tren Maya, entonces ya no regreso, ya me quedo por allá”, dijo.

López Obrador dijo que se mantendrá atento de la situación del país, luego de ser cuestionado si reforzarán la seguridad en destinos turísticos como Cancún y Guerrero, en donde recientemente se presentaron hechos de violencia.

“Sí, ayer informó el general Sandoval de que se están cuidando los destinos turísticos: Acapulco, Cancún, Vallarta y otros, Veracruz, está la Guardia Nacional cuidando y vamos a estar pendientes”, contestó.

Con información de Iván Evair Saldaña

