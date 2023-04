AMLO: en cuatro años no ha habido incrementos en gasolinas o en la luz

El convenio que se suscribió con Iberdrola para la compra de 13 plantas generadoras es muy importante para el país, debido a que dará un beneficio mayor a los consumidores de energía eléctrica, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, el mandatario dijo que esta operación permitirá que los precios en el sector no aumenten. Anunció además que la compañía se mantendrá operando en la nación, ya que no se le cerrarán las puertas para que siga invirtiendo.

"Me comprometía que no iban a aumentar los precios de los combustibles, de la luz, el gas, las gasolinas, el diésel y estoy cumpliendo. En más de cuatro años no han habido aumentos y lo puedo probar.

Aseguró que durante el tiempo que le queda de gobierno no habrá incrementos en las tarifas hasta que termine su gobierno y dejará condiciones para que se mantenga la misma política de precios para su sucesor.

"El próximo año vamos a ser autosuficientes en gasolinas", dijo. Añadió que una vez que llegó al gobierno se estableció el objetivo de controlar el incremento de la inflación por medio de apostar por dejar atrás la privatización de sector.

La compra de Iberdrola, una acción para erradicar los daños de la reforma

La compra de estas 13 plantas, dijo, servirán para erradicar los daños que dejó la reforma eléctrica que ató a la Comisión Federal de Electricidad a fin de que las empresas privadas estuvieran mejor posicionadas que la paraestatal.

Dijo que antes del gobierno de Carlos Salinas de Gortari la ley decía que la generación de estos recursos eran responsabilidad del Estado, pero que conforme se fueron aplicando cambios a las normas secundarias se fueron dando espacios para que los empresarios tuvieran mejores condiciones para obtener contratos en este rubro.

Destacó que con la modificación que se hizo a la Constitución en el gobierno de Enrique Peña Nieto se consideró que la paraestatal actuaba como un monopolio, por lo que era necesario acotar sus alcances. Indicó que durante esta etapa Iberdrola se convirtió en una de las empresas más beneficiadas por la administración federal.

"Llegan los de Iberdrola a contratar a Felipe Calderón que es una vergüenza, es de pena ajena", dijo.

Aseguró que las reformas afectaron al sector. FOTO: Presidencia.

No hubo expropiación contra Iberdrola

A la par de este contexto, dijo, se fue debilitando a la CFE, al igual que a Pemex, por lo que se evaluaron dos caminos: acudir al Poder Judicial o reformar la Constitución. Ambas opciones, dijo, eran complicadas para su gestión, debido a que se esperaba el bloqueo de la oposición. Al final, dijo, se logró declarar ilegal el autoabasto energético de los privados.

Añadió que antes de que se diera el acuerdo más reciente con Iberdrola, la Comisión Federal de Electricidad tenía el 39 por ciento de las operaciones en el sector, por lo que no se estaba cumpliendo con su promesa de operar el 54 por ciento.

Para obtener estas cifras, aseguró que se habló con los responsables de la compañía española para que entendieran que no habría una expropiación y seguirían operando, siempre y cuando se permitiera que la paraestatal fuera fortalecida y así convertirse en la mayor generadora eléctrica.

"Los trabajos de estas 13 plantas ya pertenecen al Sindicato de Electricistas", dijo.

La operación costará unos seis mil millones de pesos. Obrador dijo que esta inversión no significará problemas para las finanzas nacionales, debido a que el margen de deuda del país es menor al de los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

"No nos vamos a endeudar. De todas maneras vamos a terminar abajo", dijo.

El titular del Poder Ejecutivo estimó que al finalizar su gobierno, la CFE tendrá 65 por ciento de las operaciones que se llevan a cabo en el país para generar la energía.

Acusa a los gobiernos pasados de desarticular la industria

El titular del Poder Ejecutivo sostuvo que estas acciones no fueron parte de la agenda de los predecesores, a quienes acusó de buscar aprovecharse de la gente por medio de la alza de precios en los energéticos desde la salida de Lázaro Cárdenas de la Presidencia.

"Todavía seguía manteniendo una política nacionalista en lo general, aunque en el caso del petróleo, por ejemplo, ya habían entregado las primeras concesiones, los llamados contratos riesgos. Ya habían entregado la franja costera del Golfo de México a empresas extranjeras".

El presidente aseguró que está en contra de la empresa

Poco a poco, dijo, se fue reformando la ley para que no se entregaran concesiones a los extranjeros. Antes de que se descubriera el Complejo Cantarell, comentó, ya se había cancelado las operaciones de otras naciones, lo cual permitió que este yacimiento histórico no fuera aprovechado más que por México, lo cual permitió la autosuficiencia en gasolina. No obstante, cuando tomo el poder Miguel de la Madrid, aseguró, fue que se comenzó con la política nacional para fomentar el neoliberalismo y la privatización de la industria petrolera.

"Lograron desmantelar toda la industria petroquímica, la destruyeron", dijo.

Con información de Iván Evair Saldaña y Paris Alejandro Salazar

