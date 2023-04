Marcelo Ebrard urge a Morena convocar a "corcholatas" para la encuesta rumbo a 2024

Al llamar a la dirigencia de Morena a definir las reglas para el 2024, el canciller Marcelo Ebrard Casaubon, afirmó que es una falta de respeto a la gente decir que ya existe una “favorita”, “porque a la gente hay que preguntarle, ¿no?, una de dos, o hay encuesta o hay favorita, no se pueden las dos cosas”.

En su segundo día de gira por Veracruz, recordó que en diciembre le entregó una carta a Mario Delgado, dirigente de Morena, en donde le planteó que los aspirantes se separen del cargo, que la encuesta sea con una sola pregunta y que haya debates, “Todos tenemos derecho a ir a los estados, yo lo que planteo es que tenemos una obligación ética muy alta, nosotros no podemos simular”, advirtió.

En conferencia de prensa acompañado de la senadora Malú Micher, indicó que aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que será mediante una encuesta, y no por dedazo, que se defina al candidato, en Morena “han hecho mutis diciembre, enero, febrero, marzo, abril, entonces no lo han convocado, yo pienso que ya eso se debe convocar”.

Ebrard precisó que Morena ha dejado pasar varios meses sin aún convocar a los posibles participantes en la encuesta presidenciable

Ebrard destacó el apoyo recibido en Veracruz

Ante la pregunta de si hay dados cargados para Claudia Sheinbaum, Ebrard Casaubon señaló:

“Veracruz ahorita échate un ojo para que veas cómo nos va, la gente no quiere, no respeta, eso de que alguien es favorito, es una falta de respeto a la gente, porque a la gente hay que preguntarle, ¿no?, una de dos, o hay encuesta o hay favorita, no se pueden las dos cosas y para saber si es favorita pues hay que preguntarle al pueblo, para eso venimos hoy, o favorito también, verdad”, indicó.

El secretario de Relaciones Exteriores indicó que propone continuar con cambio en la transformación del país porque ha tenido 42 años de preparación. “Nosotros proponemos la 4T 2.0 , Esto que quiere decir, cuando Andrés Manuel fue el jefe de gobierno del la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, yo fui su sucesor, de los que estamos compitiendo el único que ha sido sucesor de Andrés soy yo, si él pensara que no hice un buen trabajo, o que no soy leal o que no seguir el plan, para que me invita ¿no? Es rarísimo que invites a un sucesor tuyo”, apuntó.

