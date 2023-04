Morena defiende la "avalancha" de reformas en la Cámara de Diputados

La fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados a través del legislador morenista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, desestimó el amago de las fracciones de oposición del PAN, PRI, PRD y MC, de impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), las reformas aprobadas por “albazo” con la mayoría del bloque lopezobradorista, asegurá que se aprobaron conforme a la ley.

En entrevista, el legislador que encabeza la comisión encargada de dictaminar las propuestas de reforma constitucionales, señaló que, ante la dilación deliberada de los grupos parlamentarios de oposición para dictaminar los temas, ante el fin del periodo ordinario de sesiones, dijo que no alcanzaban los tiempos comunes para procesarlas como debió ser y por ello se optó por utilizar la dispensa de trámites para aprobarlas de urgencia y obvia resolución.

“Van a presentar sus escritos, a ver qué dice la Corte, pero de fondo, en mi parecer, y el derecho es opinable, no existen cuestiones que rompan o que choquen con la Constitución. Una asamblea puede determinar otra sesión, otra sede alterna para resolver para trabajar y el recinto de Xicoténcatl pues es parte del Senado, entonces no creo que deban esmerarse mucho en buscarle ese argumento porque no da para más”, señaló Robledo.

Cualquier impugnación es ilegítima, asegura el partido. FOTO: Cuartoscuro.

Sin embargo, los temas aprobados fast track no tienen antecedente de haber sido propuestos o presentados por legisladores de Morena con anterioridad, no hubo indicios de negociación con la oposición sobre los temas ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados.

“Y cómo no va a ser urgente un asunto que debe convertirse en ley, en un sentido o en otro, pero respecto al cual ya no hay tiempo porque se ha perdido el tiempo útil legislativo del periodo ordinario, entonces eso se hizo en la Cámara y luego también se hizo en el Senado”, señaló Robledo.

Respecto a la discusión y aprobación en el Senado, el legislador señaló que, ante el bloqueo de los legisladores de oposición, que no asistieron a la sesión, tomaron la tribuna, finalmente se llevó a cabo en una sede alterna, durante la noche, pero dijo, en horas hábiles y legales, dentro del periodo ordinario.

Por ello dijo que “queda en duda la legitimidad de un legislador para impugnar el resultado de una votación si no asistió, si no se impuso del asunto que se iba a tratar en el orden del día, si no argumentó, si no contradijo, y si no votó, pues entonces hay una abdicación de las facultades y obligaciones del legislador, yo creo que no tiene legitimidad para impugnar”, sostuvo.

En este contexto, señaló que las controversias de inconstitucionalidad que, en su caso, presenten las fracciones de oposición serán analizadas por la corte, pero señaló que no violan la Constitución.

Entre las reformas que se aprobaron por “albazo” en ambas cámaras, están la que desaparece, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); la reforma a la Ley Minera, la que desaparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt); la que permite al titular del Ejecutivo hacer asignaciones directas e indefinidas a entidades paraestatales, en la prestación de servicios públicos ferroviarios; la que faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional para que coordine a las dependencias que participan en garantizar la seguridad del espacio aéreo.

Así como la reforma a la Ley General de Bienes Nacionales para asegurar que la venta de inmuebles propiedad de la nación se hagan bajo las mejores condiciones para el Estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas.

