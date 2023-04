Marcelo Ebrard: mexicanos en EU deberían participar en la encuesta de Morena rumbo al 2024

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, hizo un llamado a la dirigencia nacional de Morena para que atienda la petición de consejeros que viven en Estados Unidos para que sean tomados en la encuesta que definirá a quién encabece los comités de defensa de la 4T para 2024. Dijo que muchos mexicanos viven en la Unión Americana y deben ser tomados en cuenta.

“Me parece muy sensato que ellos quieran participar, siempre hemos dicho que son parte de la nación mexicana, entonces si se va hacer por encuesta ¿por qué no incluirlos también? Se me hace una exigencia razonable que deberíamos de ver con simpatía y hacerlo factible de manera que nuestras y nuestros connacionales en Los Ángeles, Chicago, Nueva York, todos los estados en la Unión Americana en donde tenemos presencia importante, puedan participar y dar su opinión. Entonces sí creo que tienen razón, además ya hay hasta diputados que les representan en México”, argumentó.

Consideró que Morena debe tomar en cuenta su petición de ser incluidos en la encuesta, “por supuesto, yo lo vería con simpatía”.

Indicó que como México no tiene embajada en Sudán está operando son la embajada de Egipto

Mexicanas en Sudán

En entrevista, luego del anuncio de la participación de México como invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Animación en Annecy, el canciller informó que faltan dos mexicanas por salir de Sudán.

“Todavía no terminamos porque faltan las dos religiosas que van por Egipto. Tengo que estar, hoy tengo la confirmación dónde están; ONU con Carol ya está de salida también, que ya ha estado reportando. Entonces hasta que no salgan todas y todos los que me pidieron apoyo y tengo registrados, no podré dejar de estar pendiente”, refirió.

Posponen Reunión de Alto Nivel

El secretario de Relaciones Exteriores explicó que se pospuso la Primera Reunión de Alto Nivel para la Integración Agroalimentaria porque no coincidían las agendas de los presidentes convocados para el 6 y 7 de mayo.

“Ya teníamos algunos países diciéndonos ´oigan, ¿y no se podría hacer en otra fecha porque tengo algún…?´ Por ejemplo, el presidente (de Colombia, Gustavo) Petro va a ir a Europa en esos días, y así. Entonces estábamos en ese proceso”, precisó.

“Y ya con esto del Covid me dijeron ´pues entonces pásala a junio´, entonces les dijimos que no tendríamos inconveniente por moverla algunas semanas, pero pues la llevaremos a cabo. Nada más estoy viendo qué fecha les puede convenir los diferentes presidentes. Es un poquito complejo organizar las agendas pero espero que lo podamos lograr y en junio se lleve a cabo como estaba pensado”, explicó.

México será invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Animación en Annecy

México, invitado de honor a Festival de Cine

México será invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Animación en Annecy, Francia, anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. En un acto en la sede de la Cancillería, destacó que se reconoce la pujanza creativa mexicana en el mundo del cine. El país participará con cinco cortos y dos películas.

“Es el festival más importante del mundo de animación, México es el invitado especial este año, tenemos una pujante producción que se va presentar por allá de creadores de todo el país tanto de Jalisco, Ciudad de México, como de otras entidades del país, y estamos muy contentos. Entonces, lo que se presenta el día de hoy es el resultado de años de trabajo pues de toda esta creación mexicana que va ganando terreno”, señaló.

Manifestó que en materia de animación es la primera vez que se invita a México. “Y da cuenta de la importancia de nuestro país en ese terreno, la cultura mexicana, la forma de ver la vida de nosotros. También debo agradecer la participación de Guillermo del Toro que fue muy importante para lograr este objetivo y esto es una buena noticia, ya tienen la buena noticia del día”, recalcó.

Ante personalidades de la industria del cine y del entretenimiento, apuntó que la función del gobierno es respaldar proyectos creativos para ver la bandera de México como invitado especial en el Festival de Annecy. “Es una grandísima noticia que México sea el invitado especial, es un reconocimiento a México, a su potencia cultural y creativa y a muchas personalidades que lo han hecho factible”, dijo.

De las películas que ha visto, indicó: “Pinocho, me pareció fantástica, y bueno, nuestra infancia, el Mickey Mouse de los años 30 ¿no? fantástico; y de México nuestra época, pues más que nada lo que veíamos eran los cómics, preciosos cómics mexicanos que ahora son producciones creativas ya en movimiento”.

