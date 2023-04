Mantener congelado al INAI es un error sostenido en una decisión política, no jurídica

La ministra Loretta Ortiz no tomó la palabra de los comisionados que están operando en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), ya que se requiere que esté completo el pleno con los siete integrantes para pode sesionar y no con cuatro comisionados. Ante esto, Javier Martín Reyes, investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló que se están viendo las consecuencias de la irresponsabilidad por parte de los órganos políticos democráticamente electos, en particular del Senado, del presidente de la República y la irresponsabilidad constitucional de la ministra.

Órgano no puede sesionar sin sus 7 comisionados Foto: Especial

En entrevista para Noticias de la mañana con Mario Maldonado, el experto comentó que existe una estrategia deliberada que viene coordinada desde la presidencia para que estos nombramientos no se concreten.

"Es una estrategia para atacar la independencia del órganos autónomos consistente en dejarlos sin condiciones de funcionamiento", señaló.

Al respecto, el investigador de la Máxima Casa de Estudios precisó en que la falta de nombramientos de comisionados de INAI genera que el órgano de transparencia no pueda funcionar. Ante esto, aseveró que este es un hecho grave, debido a que se considera que la institución es uno de los garantes más importantes de dos derechos importantes: el acceso a la información y protección de datos personales.

Asimismo, la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y de la mayoría de Morena en el Senado, aseveró, es bloquear las designaciones para que el órgano no pueda funcionar y que no pueda obligar a las dependencias para que entreguen la información que deberían.

Espera actuación de PJF y de la SCJN

Por otra parte, a través de la señal de El Heraldo Media Group, Martí Reyes comentó que en un escenario como este, se espera que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tome en serio su papel de tribunal constitucional y garante de derechos

El experto se dijo sorprendido con las acciones de la ministra Loretta Ortiz, ya que cuando llegó a la Corte, dijo, con un perfil donde empatizaba, que tenía su compromiso con el derecho intencional de los derechos humanos y hoy niegue una suspensión.

Explicó que lo que alegaba el INAI era que se necesitaba que la Corte le autorizaba funcionar con cuatro integrantes porque la ley dice que tiene que ser cinco y el órgano no puede dejar de funcionar a beneplácito el cumplir con lo que dicta la ley. Además, destacó que el argumento que si no se otorgaba esa suspensión, el INAI no podría garantizar los dos derechos antes mencionados.

"Vemos a una ministra que como en muchos otros asuntos, decide por criterios políticos que jurídicos", acotó.

Alternativas

En este sentido, señaló que una de las ventajas es que esta resolución no es definitiva, ya que el INAI anunció que impugnará la decisión de la ministra que tomó en individual y presentará un recurso de reclamación y eso se discutirá en la Segunda Sala, y aunque no es evidente el sentido de la resolución hay que recordar que en esta sala está Yazmin Esquivel que está inclinada del lado del gobierno en turno.

El especialista puntualizó que la mejor alternativa en el corto plazo par que el INAI pueda funcionar es que la segunda sala termine por revocar esta decisión de la ministra Loretta Ortiz.

