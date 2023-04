AMLO no sería lo que es hoy sin el INAI

López Obrador mucho le debe al INAI. Más de lo que la gente cree, y ciertamente mucho más de lo que el propio AMLO admitiría. Ello, claro está, no va contrapunteado con que a él la rendición de cuentas no le sienta bien. Conocido es que, cuando López Obrador era jefe de Gobierno de la Ciudad de México (entonces DF), hizo de todo para que no pasara la Ley de Transparencia local y no se estableciera el Consejo de Información Pública de la capital.

Gracias a la existencia del INAI, los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón tuvieron que transparentar sus cuentas, gastos y errores. ¡Vaya que les costó! Y siempre estuvo ahí el obradorismo para capitalizar políticamente la información revelada.

Podría decirse que AMLO es lo que es gracias al INAI. Andrés Manuel candidato utilizó a su favor los escándalos de corrupción y de abuso de poder de otras administraciones, todos los cuales se pudieron conocer por el mencionado instituto.

Para quienes lo dudan, simplemente recordemos: fue con el INAI que se supo de los contratos de la Casa Blanca, también diversa y trascendental información sobre Ayotzinapa. Agreguemos lo de las redes de corrupción de la Estafa Maestra, sin olvidar los negocios de ‘JaviDú’ (Javier Duarte), la compra de AgroNitrogenados y los contratos de Pemex con Odebrecht. El desvío de más de 150 millones de dólares del Ejército Mexicano a favor de empresas fantasma (2013-2019), el socavón de Cuernavaca, datos sobre la Guardería ABC o los costos y sobrecostos de la Estela de la Luz.

Toda esa información pública fue dada a conocer a través del INAI y de toda ella él, López Obrador, sacó provecho.

Siendo candidato, no pocas veces criticó al presidente Calderón (qué raro) porque este daba largas para proporcionar información al instituto. Claro, las cosas se han invertido ahora. Basta con decir que si entre 2007 y 2009 el panista negó seis mil 938 solicitudes que se le presentaron, entre 2019 y 2021, López Obrador ya había elevado esa cifra a 14 mil 128 solicitudes denegadas por su gabinete.

¿Qué tanto puede estarle indignando ahora? ¿Será que hoy en día el INAI pide responder sobre asuntos relativos a Segalmex, Dos Bocas, el AIFA, el Tren Maya? ¿Será que se le da seguimiento al cártel inmobiliario de Manuel Bartlett? ¿Será que en su “mundo ideal” la oposición debe exponer toda información, pero la 4T no requiere transparentar absolutamente nada?

Su inquina hacia el INAI demuestra lo ingrato que es hacia una institución que le ayudó tanto; también su cinismo, pues demandó transparencia de gobiernos pasados y el suyo recurre a la opacidad.

Desconocimiento o perversidad, porque hoy demanda del órgano investigar y sancionar la corrupción, cuando esa NO es la función del instituto.

Además, su hipocresía: en Segalmex se desviaron 15 mil millones de pesos, pero acusa al INAI de dispendio por tener un presupuesto anual de mil millones (para mí que esos son los mil millones mejor gastados: permiten conocer y señalar la corrupción que no cesa en la Cuarta Transformación).

Se debería invertir más y mejor en mecanismos de seguridad, en plataformas que permitieran una transparencia absoluta de todas las dependencias públicas a todos sus niveles; desaparecer al INAI es, en cambio, agregar “una raya más al tigre” de la opacidad.

Ocultar información es sinónimo de soslayar el mal desempeño de los funcionarios; equivale a actos de ilegalidad, tráfico de influencias y desfalcos, entre otras linduras.

El atentar contra el INAI es vulnerar el derecho consagrado en la Constitución conocido como acceso a la información: que cualquiera pueda preguntar sobre lo que hace el gobierno y obtener respuesta. El ejercicio de este derecho ha permitido dar a conocer actos de corrupción, sí, pero sobre todo a mejorar procesos, políticas, programas para beneficio de la población. No ver esto refleja o mucha miopía o mucha mezquindad.

López Obrador no sería nada sin el INAI; un órgano constitucional autónomo que, a pesar de no ser parte de sus funciones, ha catapultado al hoy Presidente de la República a todo lo alto.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

