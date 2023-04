Sader: México producirá este año más de 301 millones de toneladas de alimentos, que aseguran abasto oportuno

Pese al contexto internacional adverso, México produjo el año pasado 297.6 millones de toneladas de alimentos y para este 2023 continuará la tendencia al alza, ya que se prevé un volumen de producción superior a las 301.3 millones de toneladas, que implicaría un aumento de 1.2 por ciento, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). Al encabezar en Campeche la presentación de las Perspectivas Agroalimentarias 2023 del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el titular de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, resaltó que, por cuarto año consecutivo, en 2022 la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola del país registró crecimiento sostenido. Las cifras que se presentan son muestra de que vamos por el camino adecuado, pero también nos indican que tenemos todavía retos por delante, comentó el funcionario federal, en compañía de la gobernadora Layda Sansores San Román.

Subrayó que el Gobierno de México tiene la firme convicción de que la seguridad alimentaria es el camino más cierto para construir sociedades fuertes, que permitan erradicar el hambre, la pobreza y alcanzar la justicia social a partir de una alimentación adecuada para todos. Destacó que en el año agrícola 2019 se generó una producción de 287.4 millones de toneladas de alimentos, en 2020 aumentó a 290.7 millones de toneladas, en 2021 se incrementó a 294.7 millones de toneladas y el año pasado cerró con 297.6 millones de toneladas.

Las cifras que se presentan son muestra de que vamos por el camino adecuado, apuntó Víctor Villalobos Arámbula. | Foto: Especial

Estas cifras señalan que el campo nacional no solo no se detuvo, sino que ha garantizado, en tiempo y forma, la generación de alimentos para todas las familias, gracias al trabajo de los productores y productoras, expuso el secretario Villalobos Arámbula. La gobernadora Layda Sansores destacó el trabajo de la Secretaría de Agricultura en el campo mexicano, sobre todo en Campeche, donde se desarrollan de manera prioritaria los proyectos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que permitieron que durante la pandemia el país no careciera de alimentos. Recordó que en Campeche, con su aportación del 80 por ciento de la producción de crudo, le dio de comer al país en gestiones pasadas y recibió como pago la indiferencia, hoy con el presidente López Obrador se encienden las velas de esperanza para salir de la marginación económica.

Sansores San Román confió en que Agricultura desarrolle con Campeche un laboratorio de proyectos en el campo, como analizar el operar tractores con los agricultores del estado y que en la primera semana de mayo se efectúe una mesa de pesca con el objetivo de establecer mecanismos para el rescate de la actividad del sector. La pesca no se puede quedar así como está, no es justo. En Campeche tenemos un litoral como para darle de comer al mundo, pero se necesitan mecanismos innovadores para potenciar la actividad y frenar la pesca ilegal, subrayó.

La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en México, Lina Pohl Alfaro, indicó que hay 60 millones de personas con hambre en América Latina y el Caribe, aunado a que es la región más cara del mundo para alimentarse de manera saludable. Con todo esto, en México vemos dos caras: extensos territorios con sequía en el norte y lluvias en el sur sureste y, en medio, un sector agroalimentario que mantiene un crecimiento en los últimos cuatro años, que no es casualidad y se debe a la importancia que este gobierno ha dado al tema de la seguridad alimentaria, apuntó.

Sostuvo que la Secretaría de Agricultura ha sabido hacer adecuadas políticas públicas en momentos difíciles, ha incorporado a la región sur y ha apoyado a los productores de pequeña escala, porque se cuenta con información veraz y oportuna del sector, afirmó. Pohl Alfaro dijo que las estadísticas son fundamentales para plantear el rumbo correcto a seguir, y el resultado son cuatro años de crecimiento agroalimentario, con todo y crisis mundial, pandemia y cambio climático.

En Campeche tenemos un litoral como para darle de comer al mundo, pero se necesitan mecanismos innovadores, apuntó Layda Sansores. | Foto: Especial

La directora en jefe del SIAP, Patricia Ornelas Ruíz, indicó que el documento Expectativas Agroalimentarias 2023 es el resultado del esfuerzo de miles de productores que hacen posible el seguimiento estadístico del sector primario. Los números positivos del campo de México demuestran el compromiso de sumar a la seguridad alimentaria, al crecimiento del sector primario y del país, pero deberían también reflejar el bienestar de la población rural, y esta información ayudará a tomar mejores decisiones de política pública para lograr este objetivo, apuntó.

La responsable del organismo sectorizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que México es el tercer productor agropecuario en América Latina y subió un peldaño a nivel mundial, al pasar del doceavo al décimo primero como productor de alimentos. Subrayó que México se ha posicionado en los primeros lugares como productor y exportador de alimentos, con 23 millones de hectáreas en su frontera agrícola y valor de producción de 1.4 billones de pesos en 2022.

Detalló que el subsector agrícola representó el 91 por ciento del volumen generado, así como 55.3 por ciento del valor económico total, mientras que el pecuario el 8.3 por ciento del volumen y 41 por ciento del valor, en tanto que el pesquero significó 0.7 por ciento del primero y 3.7 por ciento del segundo. En términos de producción agrícola por región, en 2022 destacó la centro occidente con 78.7 millones de toneladas y la sur sureste con 76.3 millones de toneladas. En producción pecuaria sobresalió la región centro occidente con 10.1 millones de toneladas y la noreste con 5.8 millones, mientras que en pesca fue la región noroeste, con 1.6 millones de toneladas, puntualizó.

