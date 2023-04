Carlos fue robado y vendido cuando tenía 4 años; ahora busca a su madre biológica

Los casos de personas desaparecidas o extraviadas son cada vez mayores y pese a que pasan los años, las personas desean con mucha esperanza poder reencontrarse con sus familiares o amigos; ahora se ha vuelto viral un nuevo caso de un joven que busca a su madre.

Se trata de un hombre de 28 años de edad identificado como Carlos, quien a través de redes sociales decidió contar su historia de vida; en ella señala que cuando tenía tan sólo cuatro años fue arrebatado de las manos de su madre para luego ser vendido a una pareja de Hidalgo.

En caso de Carlos no se trató más que de un robo con la finalidad de venderlo a una familia donde probablemente no tenían la posibilidad de procrear biológicamente; luego de más de 20 años, el joven inició una campaña de apoyo para poder difundir su caso y de esta manera darle la posibilidad de volver a ver a su madre biológica.

De acuerdo con lo narrado a través de dicha publicación, el joven señaló que él recuerda que vivía con tres hermanos: dos niñas y una niña, pero no recuerda sus nombres; después de llevar una vida tranquila, a los cuatro años lo raptaron y al hacer uso de la fuerza, lo subieron a una camioneta blanca.

Carlos comentó que luego de ser vendido con esta pareja, creció rodeado de cosas “normales”; por cuestiones que se desconocen, él sólo terminó sus estudios hasta la preparatoria pero que siempre se cuestionó cómo fue que lo registraron al sistema educativo si no tenían su acta de nacimiento.

El joven creció con muchas dudas sobre su identidad y sus orígenes, por lo que decidió preguntarle a sus padres adoptivos más al respecto, sin embargo, no le han proporcionado la información que desea y solamente le dan negativas de responder más sobre quién es él.

Ahora busca la manera de obtener información sobre su madre, pues su deseo más grande es poder volver a abrazarla, pues considera que desde entonces ella ya no es la misma y sigue con la esperanza de volver a verla.

“Deseo de todo corazón encontrar a mi querida madre, pues sé que en algún lugar ella sigue sufriendo por no tenerme con ella… He sufrido tanto, quiero abrazarla y no soltarla nunca más… Siempre sueño con nuestro reencuentro. Mamita, te busco y le pido a Dios por todos aquellos niños arrancados sin piedad de sus familias por personas sin sentimientos.”