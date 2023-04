Viridiana fue reportada como desaparecida: la encontraron con vida en un canal de aguas negras en Ecatepec

Los familiares de Viridiana "N" intentaron reportar su desaparición después de que perdieron comunicación con ella, pero las autoridades del Estado de México no lo permitieron porque aún no contaba con el tiempo establecido que amerita una denuncia por ausencia, pero días después fue encontrada viva en el Canal de Cartagena en Ecatepec.

Sus familiares decidieron publicar una alerta por la desaparición de Viridiana a través de sus redes sociales, para que sus allegados y contactos pudieran compartir la hoja de ausencia y no esperar más tiempo a que la Fiscalía del Estado de México hiciera el informe oficial.

De este modo, se les solicitó que ayudarán a encontrarla, pero no se dio noticia alguna de su hallazgo hasta la madrugada de este martes, cuando miembros de Seguridad Pública y Tránsito, patrullaban sobre la orilla del Canal de Cartagena, en la colonia Potrero del Rey, cuando observaron que había un bulto en la orilla del afluente.

Instantes después, los oficiales se acercaron para verificar de qué se trataba y fue así como se se percataron que era una persona la que estaba en ese sitio y que intentaba salir del agua. Los policías se acercaron lo más que pudieron a la orilla del canal y ahí pudieron observar a una mujer, por lo que procedieron a ponerla a salvo del canal de aguas negras.

Una vez que la auxiliaron, con la finalidad de ayudarla a regresar a su domicilio se le hicieron algunas preguntas, en las que respondió a los policías que se llama Viridiana, de 32 años de edad, madre de dos menores y que había sido privada de la libertad desde hace varios días.

La subieron a un vehículo y la raptaron

A su vez, relató que fue a mediodía del domingo cuando tres sujetos la subieron por la fuerza a un vehículo y se la llevaron contra su voluntad. Presuntamente, uno de sus raptores es su actual pareja sentimental, a quien identificó como Isaac “N”, de 33 años de edad.

De acuerdo con su testimonio, Isaac y los otros dos sujetos la trasladaron en un vehículo a una construcción en obra negra, localizada en el municipio de Jaltenco, también en el Estado de México, donde estuvo incomunicada por varios días.

Ahí permaneció desde el domingo, hasta los primeros minutos de este martes cuando sus captores decidieron ponerla en libertad, la subieron a un automóvil y la llevaron al municipio de Ecatepec, a las orillas del Canal de Cartagena donde la arrojaron entre el pastizal, la maleza y las aguas negras.

Viridiana pidió auxilio

Después de que se percatara donde había sido arrojada, Viridiana no perdió tiempo en pedir auxilio en cuanto vio las luces de una patrulla en la que viajaban los policías por lo que les gritó para que la ayudaran a salir del fango. Afortunadamente no sufrió lesiones mientras estuvo en las aguas negras y los primeros reportes indican que mientras estuvo cautiverio no sufrió daños.

Más tarde, la mujer se puso en contacto con su mamá para avisarle que se encontraba a salvo y le indicó el sitio donde estaba con los policías de Ecatepec. Al arribar, su madre explico que el día de la desaparición acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para realizar la denuncia, pero no le ayudaron pues le dijeron que tenían que pasar 24 horas de la ausencia para que pudieran intervenir.

Después de los hechos, se emitirán las denuncias correspondientes para deslindar responsabilidades.

