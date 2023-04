También golpeaba a su novia: la mamá que casi fue asesinada a puñaladas por su hijo revela nuevos detalles

Desde hace unos meses, una madre mexicana ha emprendido una intensa lucha para buscar que su hijo, quien la apuñaló cinco veces, reciba la atención psicológica necesaria y reciba un castigo por el crimen que cometió. Esta es la historia de Katia Rodríguez, una abogada y activista de Jalisco, quien ha denunciado a su hijo por las agresiones en su contra y en contra de otras mujeres que han estado con él a lo largo de los últimos años.

En entrevista con El Heraldo Digital, Katia explicó que el comportamiento de su hijo es resultado de la violencia vicaria que su padre ha ejercido sobre ella y Santiago. Además, la activista señaló que, debido al abandono de su progenitor, su hijo se refugió en las drogas, por lo que se volvió sumamente violento, al punto de intentar asesinarla el pasado mes de febrero. Ahora, la abogada ha alzado la voz para denunciar que su hijo no sólo la violentó a ella, sino que también ejerció violencia contra una de sus exparejas.

De acuerdo con el testimonio de Katia, fue una de las exnovias de Santiago quien la buscó para expresarle su solidaridad ante los duros momentos que está viviendo actualmente. La activista detalló, en sus redes sociales, que la expareja de su hijo le aseguró que ella también había sido violentada por el joven, quien presuntamente la llegó a golpear en reiteradas ocasiones. No obstante, la mujer, quien prefiere permanecer en el anonimato, no ha presentado ninguna denuncia en contra de Santiago.

“Mi hijo y su exnovia empezaron su relación cuando él salió de rehabilitación y regresó a vivir conmigo. Había muchas ocasiones en que discutían, pero yo no sabía que él la golpeaba. Ella siempre cuidó que no recayera y se preocupaba por la salud de mi hijo”, detalló Katia para El Heraldo Digital. La abogada aseveró que la expareja de Santiago siempre fue atenta con la familia: “ella siempre fue muy atenta conmigo y mis otros dos hijos. Siempre le agradecí que lo cuidara, incluso, yo le decía frente a mi hijo Santiago que para mi ella siempre estaría primero y que si mi hijo le hacía algo me lo dijera, pero decía que no pasaba nada”.

Katia aseguró que fue testigo de las constantes discusiones que su hijo tenía con la joven que era su pareja, pero él siempre culpaba a su exnovia por las peleas que llegaban a tener. “Santiago la culpaba en cada discusión que tenían, cuando ella solo trataba de ayudarlo; mi hijo siempre ha sabido cómo manipular mintiendo a su favor, así es esta enfermedad de la adición, ellos mienten y dicen lo que sea con tal de obtener beneficio y poder consumir. Ellos inventan que todo lo que pasa no es su culpa, sino de quienes los ayudamos”.

Fue hasta ahora, que Katia descubrió que la joven también recibió golpes por parte de su hijo. “Ahora que sé que su exnovia también fue violentada siento mucha vergüenza, dolor y tristeza, porque ella no merecía eso. Ella no lo provocó y no es ni será jamás culpa de ella”. Hasta ahora, la expareja de Santiago no ha presentado denuncias por las agresiones que sufrió. No obstante Katia aseguró que estará para la joven cuando ella decida alzar la voz y denunciar la violencia machista que padeció junto a Santiago: “ella decidirá en su momento su denuncia a mi hijo y en ese proceso tendrá todo mi apoyo, pero no debe sentirse forzada. En el momento que ella me necesite ahí estaré para ayudarla. Y le pido perdón a nombre de mi hijo Santiago, ya que él jamás se hará cargo de sus actos”.

Finalmente, la activista lanzó un fuerte mensaje para todas aquellas madres que saben que sus hijos son violentos: “espero haya más madres que se atrevan a evidenciar la violencia que ejercen sus hijos hacia las mujeres”. De igual manera, Katia pide que los familiares de jóvenes adictos a las drogas no duden en buscar ayuda en centros de rehabilitación.

Santiago agredió a su propia madre

Fue el pasado 15 de febrero cuando Santiago atacó a su madre con un cuchillo, en al menos cinco ocasiones, esto luego de que el joven ingresara a su casa bajo el efecto de sustancias nocivas. La agresión inició en la cocina de la casa, pero continuó hasta el garaje de la familia, esto con la intención de que los hijos menores de la abogada no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo dentro de la vivienda.

Por este crimen, Santiago fue detenido y fue vinculado a proceso, pero su padre consiguió a un equipo de abogados que apelaron la denuncia y consiguieron bajar el delito de tentativa de feminicidio a lesiones calificadas. Será del próximo miércoles cuando el juez a cargo del caso determine si el joven tendrá su libertad o recibirá una pena por el delito cometido en contra de su madre.

