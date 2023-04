Los desgarradores últimos mensajes antes del triple feminicidio que conmociona a Ecuador: "Siento que algo va a pasar"

Un nuevo caso de violencia azota a América Latina y los medios de comunicación de Ecuador están revelando nueva información sobre el feminicidio de Nayeli Tapia, Yuliana Macias y Denisse Reyna, tres mujeres originarias de la ciudad de Santo Domingo que fueron localizadas sin vida a orillas del río Esmeraldas. Según relatan familiares, dos de ellas tenían el sueño de salir de su país en busca de una mejor vida, las describen como unas chicas risueñas. Lo último que supieron es que viajarían a la playa con unos amigos.

Agentes de la policía han construido una línea de tiempo para conocer lo que sucedió. Todo comienza el pasado 4 de abril, las jóvenes de 19 y 21 años salieron de sus casas a diferentes horas. Alrededor de las 21:00 horas, de aquel día, un auto Sail de color negro recogió a Denisse. La habían invitado a Casa Blanca, un hotel ubicado en Same, en la provincia de Esmeraldas. Para este tiempo, ella no sabía si asistir o no al viaje, por lo que prefirió decir que iba a desayunar.

Posteriormente, se sabe que Denisse y la persona que manejaba pasaron por Nayeli, en una zona de la vía Alóag, pues venían de Quito. De acuerdo con información del portal Vistazo, Denisse regresó a su casa junto a su amiga para confirmar el viaje. En la noche se unió Yuliana, quien comunicó a sus allegados que se encontraría con una amiga. La joven subió un estado de WhatsApp, en donde se observaba a las chicas cantando en un carro.

Lo que ocurrió después es todo un misterio, pero el jueves 6 de abril, un grupo de pescadores reportaron el descubrimiento de 3 cadáveres que estaban enterrados a orillas del río Esmeraldas, a la altura del recinto 5 de Agosto, del cantón Quinindé.

Los últimos mensajes

Unas horas antes de su desaparición, tanto Dennise como Nayeli enviaron mensajes a sus allegados. La primera le dijo a una de sus conocidas. “Siento que algo va a pasar y si algo me pasa recuerda que te amo mucho”, según reportes de medios locales. Horas después, alrededor de las 23:00 horas, Nayeli le envió su ubicación en tiempo real a su hermana: “Solo te envío por si acaso”, le escribió.

El general Fausto Buenaño, comandante policial de Esmeraldas, refirió que las mujeres presentaban heridas causadas por arma cortopunzante, posiblemente un machete. Fuentes extraoficiales aseveran que presentaban huellas de tortura, fueron degolladas que sus cuerpos estaban maniatados, aseveran que alguien habría rociado ácido para que se descompusieran más rápido los restos.

Las jóvenes tenían entre 20 a 25 años, fueron llevadas al centro forense de la ciudad de Esmeraldas precisó la fiscal del caso, Patricia Pilar. La Policía Nacional está a cargo de las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los hechos violentos. Sus restos ya fueron sepultados por sus familiares en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El Comercio detalla que Macías estudiaba canto con Reyna, las dos tenían más cercanía debido a que mantenían su residencia en Santo Domingo de los Tsáchilas. Reyna cursaba el tercer semestre de la carrera de Agropecuaria de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Tapia, nació en Santo Domingo pero vivía en Quito. Mantenía contacto permanente con sus amigas, para mantener con vida el sueño de ser artistas famosas.

*Con información de Daniela Martínez

