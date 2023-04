VIDEO | Una quinceañera se pasea por las calles en un tráiler antes de llegar a su misa

Una quinceañera cautivó las redes sociales por su original formal de arribar a su misa en una iglesia del Estado de México, el video donde se ve a la adolescente llegar en un tráiler fue compartido en TikTok por la usuaria roxxy_kamargo7 y hasta el momento tiene más de 84 mil vistas.

El tráiler transportó a la quinceañera a la Parroquia de Santiago Apóstol Tianguistenco Foto: Especial

En las imágenes se observa como el tráiler de color amarilla llega a los alrededores de la Parroquia de Santiago Apóstol Tianguistenco con la adolescente de nombre Nataly Gutiérrez sobre el cofre del tráiler, la festejada luce un vestido color rojo con blanco y flores.

Los chambelanes viajan en las puertas laterales Foto: Especial

En el clip de 19 segundos también se aprecia como la joven saluda a los presentes orgullosa, mientras sus chambelanes la escoltan en las puertas laterales, el tráiler esta decorado con flores para estar a la altura de la celebración.

La quinceañera saludo a los presentes Foto: Especial

De acuerdo a los comentarios de internautas el tráiler es conducido por él orgulloso padre de la joven y además es de su propiedad, algunos usuarios llenaron de halagos a la joven "creatividad y qué orgullo", "qué bonito, se ve muy feliz ella y eso es lo importante", "la Quinceañera en ese tremendo carro súper chevere" son algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Quinceañera se queda sin chambelanes de última hora y su mamá salva la fiesta

Hace un par de semanas se viralizó en TikTok un video que conmovió a los internautas por el tierno gesto que esta madre de familia tuvo con su hija para que disfrutara del festejo y no tuviera que bailar sola, o peor aún, cancelar sus coreografías. Fue la usuaria @nolyyvilla_g quien compartió el bello momento que llamó la atención de miles y contó todos los detalles de lo ocurrido.

"A mi prima le cancelaron dos chambelanes a la mera hora y sólo se quedó con uno, pero su mamá no podía dejar que mi prima se quedara sin chambelanes; ella se convirtió en su chambelán", explicó mientras madre e hija y uno de los bailarines dominaba la pista de baile.

Así se vivió el tierno momento.Créditos: TikTok @nolyyvilla_g

De acuerdo con la joven, hasta a ella se le salieron las lágrimas al ver que la mujer no abandonó a su hija en la emergencia de última hora y no dudó en recordar que "el amor de una madre es muy grande", un mensaje con el que empatizaron muchos de los usuarios de TikTok. La fiesta ocurrió en noviembre de 2022, pero fue durante las últimas horas cuando se volvió viral en la plataforma.

Por supuesto, los usuarios no dudaron en dejar comentarios de apoyo y a criticar la decisión de los chambelanes que le fallaron a la quinceañera. "Por esa razón es mejor contratar bailarines", "así me pasó con mi hija, pero sus amigas salieron al rescate", "mi respeto para su mamá, ama mucho a su hija" y "el amor de una madre no tiene límites", se lee en la publicación viral.

Con información de Aline Nicolás

SEGUIR LEYENDO:

Video I Una quinceañera cambia tradicional vals por baquetas y ofrece concierto de batería en su festejo

Detienen en la CDMX a un líder de la Mara Salvatrucha: era de los más buscados por el FBI

Ana Gabriela Rubio: la rubia empresaria que daba fentanilo a "Los Chapitos" y presumía sus lujos en redes

DME