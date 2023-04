"Si no fuera por los taurinos, ya no existiría la especie": la peculiar protesta en pro de la fiesta brava en CDMX

Este martes 18 de abril, un grupo de matadores y ganaderos se dieron reunión a las afueras del Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la zona centro, específicamente sobre la calle Donceles y Allende; en el lugar también llegó un grupo de mariachis para apoyar la iniciativa para que no desaparezca la fiesta brava.

Ganaderos, matadores, novilleros, torileros, cojineros y músicos decidieron manifestarse esta mañana para presentar la iniciativa para que la fiesta brava no desaparezca por completo, donde argumentan también que es necesario que se continúe con esta tradición que forma parte también de la cultura mexicana.

Con atuendos y accesorios alusivos al mundo de la tauromaquia, el grupo de alrededor de 50 personas, decidieron manifestarse sobre las escalinatas del Congreso local en espera de que su propuesta sea atendida y aprobada próximamente.

En esta manifestación se presentó Carla Cuevas, mejor conocida como “La maja de México”, quien externó su preocupación por las pérdidas de empleo que podría implicar esta decisión, así como la privación de la libertad de expresión y de cultura; también agregó que el hecho de que los toros de lidia estén en peligro de extinción, está generando incertidumbre entre los ganaderos y aficionados.

“Estamos exigiendo el derecho a la libertad de expresión, a la cultura…el derecho de que 260 mil personas no pierdan sus empleos, y estoy hablando de empleos directos e indirectos, es decir, desde los grandes empresarios hasta plomería, carpintería y abogados; la tauromaquia es una gran derrama económica”, declaró Carla Cuevas "La maja de México" en entrevista para El Heraldo Digital.

Este grupo de defensores, trabajadores y aficionados dentro de la tauromaquia, mencionan que si estas prácticas desaparecen por completo, se verán afectados económicamente y laboralmente, ya que se generan grandes cantidades de empleos, así como la extinción del toro de lidia, el cual es utilizado específicamente para las corridas de toros.

"Si no fuera por los taurinos, ya no existiría la especie…tenemos derecho a no alterar el ecosistema", declaró Cuevas respecto a la extinción de los toros de lidia, lo cual de acuerdo con su declaración, implicaría un derrame económico significativo.