Fueron víctimas de los chineros de la Merced: uno vive para contarlo, otro murió tras meses de agonía

Manuel quedó tirado en la vía pública, no sabe cuánto tiempo pasó desmayado luego de haber sido atacado por la espalda por un grupo de chineros en la calle Circunvalación, en las cercanías de La Merced. Venía de comprar algunos artículos de plomería y el mar de gente no evitó que fuera víctima de estos asaltantes. Sigilosos, lo siguieron y de pronto lo sometieron, robaron todas sus pertenencias en segundos, tras el crimen lo dejaron tirado en medio de un tumulto de gente.

Víctor, al igual que Manuel fue presa de los chineros, sin embargo él no tuvo la suerte de sobrevivir al ataque y murió tras una dura agonía. Problemas neuronales y en la tráquea acabaron con la vida de un hombre jovial que dejó esposa y familia por la ambición de asaltantes. Estas son sus historias.

En Twitter se han publicado fotos de los presuntos delincuentes para alertar a la población. Foto: Twitter

"Fue una experiencia muy difícil de superar", cuenta Manuel a El Heraldo Digital. Recuerda que despertó rodeado de gente, sin recibir ayuda de nadie, todos miraban pero nadie le preguntó si estaba bien. Y es que los videos que se han viralizado en redes sociales dejan ver que las víctimas de estos rateros quedan tendidas en la vía pública ante las miradas de testigos que hacen como que no pasa nada o se quitan con temor a ser los siguientes.

Este tipo de robo a transeúnte no es nuevo, hay registro de ataques desde mediados del siglo XX y a partir de 2018 se han hecho virales las imágenes. Los criminales usan la llave china para someter a sus víctimas, es un método de asfixia que inmoviliza y si aprietan mucho pueden dejar inconsciente a la víctima, aunque también se ha visto que los golpean a pesar de no poner resistencia alguna al asalto.

Chineros operan en grupos en La Merced y el Centro Histórico

Los chineros operan en grupos de tres, seleccionan a la persona que va caminando por la calle (en su mayoría hombres), se acercan y uno de ellos la ataca por la espalda, aprieta su cuello haciendo la "llave china" mientras un segundo ladrón esculca y roba sus pertenencias, un tercero se acerca y también revisa que no quede nada entre las pertenencias del afectado. Todo ocurre en cuestión de segundos, algunas de las víctimas quedan desmayadas tendidas en la calle, mientras que otros desorientados se levantan para seguir su camino.

Operan de manera coordinada en la zonas de La Merced, Circunvalación, Candelaria, y más hacia el Centro Histórico en Ramón Corona, Las Cruces, Alhóndiga sólo por mencionar algunas calles y es que esos puntos son concurridos, miles de mexicanos circulan diariamente para realizar compras ya sea en el mercado o las tiendas de toda variedad de artículos que se encuentran en el primer cuadro de la capital del país.

Manuel había acudido a comprar artículos para una reparación en su casa, por eso fue a Circunvalación donde hay muchas tiendas de plomería, él iba caminando hacía el Metro Candelaria cuando lo sorprendieron por la espalda, apretaron su cuello hasta que se desmayó, al despertar se dio cuenta que le habían robado, no sólo le quitaron el dinero que traía, también el reloj, el celular y las bolsas con las compras que había hecho.

"Se llevaron todo, hasta un tubo de cobre para mi cocina", recuerda que fue muy duro superar la mala experiencia y sabe que este tipo de asaltos no son nuevos en la zona, de hecho todo mundo advierte sobre la presencia de estas bandas de chineros que roban a plena luz del día en la vía pública en calles de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.

La llave china lo mató

El señor Víctor era un hombre de 42 años de edad iba a dejar su carro cerca de La Merced para de ahí moverse en Metro hacia otros puntos de la ciudad, su rutina era siempre la misma, pero un mal día fue sorprendido por un grupo de chineros quienes lo abordaron y aplicaron la llave china unos pasos antes de entrar al Metro Candelaria, desde luego se desmayó y estuvo algunos minutos inconsciente.

Adolorido y confuso volvió a su casa, pero desde ese episodio su salud comenzó a empeorar. "Le daban episodios de parálisis, perdió la visión en un ojo y su salud ya no fue la misma", cuenta con tristeza Mari, su viuda. Ella recuerda que su esposo pasó ocho meses con padecimientos derivados del ataque que sufrió. Fueron meses tormentosos para toda la familia ya que él era un hombre jovial, lleno de energía y después estaba cansado y con sueño todo el tiempo. Los chineros le robaron la oportunidad de seguir viviendo. Aplicaron mucha fuerza al hacer la llave, lesionando su cuello de manera que durante los meses los médicos no sabían que tenían.

"El último mes estuvo internado en Álvaro Obregón y los doctores no nos decían que tenía, pero él se preguntaba por qué no mejoraba, no se sentía bien. aunque nunca dejó de mandar y trabajar porque él tenía un negocio de refaccionaria y seguía pendiente con sus trabajadores. Al final murió por un tumor en el tallo cerebral", explica la señora Mari quien sabe que su esposo murió a consecuencia de ese asalto sufrido en el año 1988.

Ya lo vamos superando, pero fue un momento muy difícil para toda la familia, mis hijos...decimos qué gente tan malvada porque no se llevan nada más el dinero sino la vida de las personas que se ganan su sueldo y tienen que salir a caminar por esas calles...un sobrino que trabaja en Circunvalación me dice que pasa todos los días, incluso matan a la gente, se quedan tirados y ya no se levantan.

Autoridades han implementado un operativo especial en las zonas donde operan. Foto: Twitter

El Heraldo Digital consultó al médico Isaac Barrios para saber cuáles son las complicaciones a la salud tras ser víctimas de la llave china, y aclaró que las lesiones causadas por este tipo de sometimiento no sólo provocan daño a la tráquea, sino en casos graves daño cerebral, tal cual le pasó al señor Víctor, quien desde el ataque presentó lesiones que se fueron complicando, pues es una técnica de estrangulamiento que tiene como finalidad comprimir los vasos sanguíneos del cuello hasta causar el desmayo, y en casos graves la muerte.

"Se comprimen venas y arterias que van al cerebro, pudiendo causar daños irreversibles en el cerebro, además los daños en la tráquea pueden causar diversos síntomas como ronquido, cambio de voz y lesiones que si se complican pueden provocar la muerte", explicó el médico.

Las lesiones pueden ser varias, desde presentar dolor de garganta por el apretón, hasta picazón o irritación de la tráquea, en muchos de los robos reportados en redes sociales las víctimas se desmayan, mientras que en otras imágenes se observa que se levantan apresurados tras el sometimiento. La realidad clínica es que el estrangulamiento con la llave china sí tiene consecuencias para la salud de quienes son asaltados. Si bien en primera instancia pueden no presentarse síntomas, es importante hacer una revisión médica para descartar posibles complicaciones y en casos graves la muerte.

El titular de la policía capitalina informó que se detuvo a integrantes de bandas de chineros. Foto: Twitter

Implementan operativo contra los chineros

El robo con violencia en la vía pública, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aumentó en los últimos dos años en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, donde convergen zonas como La Merced y el Centro Histórico. Luego de viralizarse este tipo de robo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México implementó un operativo especial.

No obstante tanto locatarios como habitantes y comerciantes han pedido la presencia de más policía, pues ese es sólo uno de los crímenes que afecta esa zona comercial de la capital del país. En el año de 2022 se reportaron 10 mil 686 asaltos a transeúntes en la Ciudad de México. Entre enero y febrero del 2023 se han cometido 10 mil 904 delitos de robo a transeúnte en vía pública.

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: otro par de "chineros" asalta en pocos segundos a un hombre en pasillos de La Merced

Capturan a "chinero" que atracaba en La Merced: cuenta con antecedentes delictivos