Denuncian discriminación en entrega de boletos para la pelea de "El Canelo" en Jalisco

Al cerrar la convocatoria para ganar boletos para la pelea del boxeador jalisciense, Saúl "El Canelo" Álvarez, para las asociaciones de atención al cáncer y la diabetes tipo 2, se discriminan a menores con otros padecimientos y discapacidades como parálisis cerebral e insuficiencia renal.

Por esta razón, la AC Donación de Milagros ya presentó ante la Comisión Estatal y la Nacional de Derechos Humanos, una queja en contra del Gobierno del Estado por discriminación a estos menores, principalmente con insuficiencia renal.

Mily Naveja, presidenta honoraria de la AC Donación de Milagros, dijo que las niñas y los niños tienen los mismos derechos sin importar los padecimientos y está discriminación es en todos los ámbitos: proyectos, presupuestos, políticas públicas, atención, medicamentos.

El acto de no permitir participar para ganar los boletos de El Canelo, además de mostrar que sí hay favoritismos para algunas AC, ha traído como consecuencia que, a los menores con otros padecimientos distintos a cáncer, se desanimen.

Al anunciar la pelea, el Gobierno estatal adquirió 10 mil boletos para ponerlos al alcance de quienes tienen menos recursos

Una falta "de sentido común"

"Hoy, cerramos con la discriminación de la pelea de El Canelo, es como la cereza del pastel, no es que nos afecte muchísimo, a los niños sí, a los adultos no, no vas a ver un evento y no pasa nada; ¿pero los niños sí y de preguntan por qué nosotros no? ¿Por qué no hay ningún evento para nosotros? Por qué si admiramos al Canelo y luchamos por estar vivos, nosotros no somos considerados luchadores. La pelea de El Canelo es el reflejo del trato a los pacientes renales desde siempre: invisivilizarlos", lamentó.

Naveja acusó que lo que les faltó en la actual administración fue "sentido común" para que las y los niños en Jalisco pudieran aspirar a obtener un boleto para este evento deportivo que se llevará a cabo el próximo 6 de mayo en donde también deberían tener posibilidad AC's que atienden a menores con VIH, Síndrome Down, Lupus o cualquier otra enfermedad.

"Tendrían que tener el mismo derecho, ahí lo que le faltó es empatía y sentido común, algo que no tienen porque si yo tengo 10 mil boletos para Asociaciones Civiles los dividió entre las cien asociaciones de niños porque eso se llama igualdad y no discriminación y por eso presentamos queja ante la Comisión Nacional y queja ante la Comisión Estatal (de Derechos Humanos)".

Iván Llamas, presidente de la AC Llamas del Corazón, quien padece parálisis cerebral y apoya a menores de Juanacatlán con este padecimiento, recuerda que el aliciente para que él caminara, fue conocer a los jugadores de Chivas y emocionalmente, este tipo de eventos es tan importante.

Iván Llamas quien padece parálisis cerebral recuerda que el aliciente para que él caminara, fue conocer a los jugadores de Chivas

"Con el evento del Canelo, es un boom, yo lo viví, yo viví esa terapia emocional con el equipo de Guadalajara, de Chivas y yo por eso me animé a caminar porque me motivé y quería jugar y quise ser ellos. A mí me interesa la terapia física, obviamente, pero me interesa más la terapia emocional", insistió Llamas.

Aunque de inició, al anunciar la pelea, se habló de que el Gobierno estatal adquiriría 10 mil boletos para ponerlos al alcance de quienes tienen menos recursos, una solicitud que hizo el propio boxeador al mandatario Enrique Alfaro, finalmente son un total de ocho mil los que se distribuyen a través de dependencias distintas dependencias, principalmente de Asistencia Social, Educación y Consejo Estatal del Fomento Deportivo (CODE).

Así, Educación tiene con cuatro mil; 560 para el CODE y Programas de Gobierno, tres mil 400 en donde se incluye a personas con discapacidad, trabajadores del campo, niñas y niños con cáncer; con diabetes y del Hogar Cabañas además de comunidades de pueblos originarios. Las convocatorias y dinámicas se han anunciado ya a través de las redes sociales por los titulares de estas dependencias.

