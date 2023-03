Indignación en Guadalajara: niegan acceso a alumno a una secundaria por asistir al psiquiatra

Desde el pasado 9 de marzo, los gritos de justicia y exigencia de María Jiménez siguen retumbando a los alrededores de la Secundaria Federal N°10 "Agustín Yañez", ubicada en el municipio de Guadalajara, estado mexicano de Jalisco. Ella ha revelado su caso y denunció que a su hijo de 14 años le han negado el acceso al plantel debido a que las autoridades se enteraron que asiste al psiquiatra.

El motivo por el cual la directora, la psicóloga y el jefe de zona escolar, le estan prohibiendo la entrada, explicó la denunciante, es porque el alumno no ha presentado un documento expedido por el especialista que lo está tratando donde se indique "que es apto para volver". Ante esto, la madre del joven les ha explicado que no puede tener dicha misiva porque el paciente no está hospitalizado. El caso se ha vuelto una encrucijada para María.

En entrevista con el Canal 44, María Jiménez ha revelado todas las acciones hechas por ella para que a su hijo no le niegen el derecho a la educación. "Yo les he llevado todo, los documentos del psiquiatrico, de los análisis, del medicamento que está tomando. Incluso, el mismo especialista me ha dicho que mi hijo tiene que acudir a clases para que no le afecte en su estado de ánimo", sentenció.

La lucha de María no se ha quedado en las calles, también ha llegado a pedir apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), sin embargo, su pequeño únicamente, para que no pierda clases, le han enviado actividades para realizar en su casa. La mujer alerta que el rechazo que ha obtenido el niño por parte de las autoridades ha representado un retroceso en su tratamiento.

"Mi hijo está en tercero, ya va para la prepa y no lo quieren dejar entrar. Él ha comenzado a aislarse, se ha dado cuenta que no lo quieren, que lo rechazan", agregó

El joven, cometa su madre, tiene el sueño de seguir estudiando, por lo que desde su hogar está realizando los tramites necesarios para ingresar al nivel bachillerato. "Yo he investigado en todos los protocolos de la SEP y en ningún apartado dice que le deben de negar el acceso a una persona que está tratando su salud mental", concluyó.

