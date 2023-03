Hija de presunto agresor de Naucalpan apoya a la víctima: "Yo quiero justicia, pero duele que sea mi padre"

La tarde de este miércoles 15 de marzo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEDOMEX) confirmó que Juan Manuel "N", acusado de agredir sexualmente a una joven en calles del municipio de Naucalpan, también le realizó tocamientos, intentó lanzarla hacia un río y después secuestrarla. De igual forma, se indicó que el sujeto se entregó por voluntad propia debido al hostigamiento del que estaban siendo víctimas sus familiares.

Minutos antes de presentarse en las instalaciones del Ministerio Público y a través de mensajes de audio, Juan Manuel "N" avisó a su familia que se iba a entregar a las autoridades. "Quiero confiar en ustedes, me voy a entregar por mi propia voluntad, no es justo que estén amenazando a mis hijas, a mis nietos, a nadie. Que no vengan con la patrulla ni nada, yo me voy entregar solo", señala el implicado.

La hija del presunto agresor, identificada como Cinthia, declaró en entrevista con N+Mas estar de lado de la víctima, por lo que siente mucha tristeza por su papá. "Llegó como a las 6 de la tarde al MP. Es un golpe que no sabría explicarlo, ya que en su momento fue de mucho coraje, porque fue una mujer, yo soy mujer y me pongo de su lado. Yo quiero justicia, pero no deja de dolerme porque es mi papá", sentenció.

De acuerdo con reportes periodísticos, cuando Juan Manuel "N" entró a la fiscalía rindió se declaración. Por otro lado, las autoridades notificaron a la familia de la joven agredida para que lo identificara, sin embargo, esta acción aún no se ha podido realizar.

Víctima se reunirá con la fiscalia

La mujer de 24 años de edad que fue agredida sexualmente por Juan Manuel "N" ofreció una entrevista con N+Mas, y señaló que hasta el momento no ha podido identificar a su agresor, pero que este tarde tendrá una reunión con la fiscalía mexiquense para darle seguimiento a su caso.

"El proceso ha sido difícil, tedioso, pero estamos bien. Acudimos a la fiscalía estatal pero no me permitieron reconocerlo, me dijeron que ya estaba detenido y que había declarado. Quiero verlo y escucharlo. De igual forma no quiero ser injusta con una persona", declaró.

Por otro lado, la joven reveló que aún no ha podido regresar a trabajar, sin embargo, se encuentra recibiendo apoyo psicológico y de sus vecinos para afrontar toda la situación. Cabe señalar que la detención de Juan Manuel "N" se suma a las de Marco N, Ignacio N e Irene N, de 39, 56 y 24 años de edad, respectivamente. Aún falta la detención de otro hombre, quien manejaba el vehículo color blanco al momento de la agresión sexual.

¿Qué sucedió?

El pasado 12 de marzo comenzó a circular en redes sociales un video donde se aprecia el momento en que una mujer trata de huir de un hombre que la somete para intentar abusar sexualmente de ella en calles del Estado de México, en el municipio de Naucalpan.

De acuerdo con reportes periodísticos, la víctima de 24 años de edad fue perseguida y sometida por un grupo de hombres que circulaban arriba de una combi color blanco en la colonia La Mancha I. Los hechos ocurrieron la noche de este sábado en la avenida Molinos del Viento, casi esquina con Tercer Andador.

En otro clip, se observa que la mujer logra liberarse tras minutos de forcejeo. Con una voz de pánico y sin aliento señala: "¡Me quieren violar!". El conductor de la camioneta de los agresores trata de atropellarla antes de huir de la zona.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Movilidad Segura informó que se atendió un reporte recibido a través del chat de los Consejos de Participación Ciudadana (Copaci), sobre un robo en proceso a una transeúnte, por lo que elementos de la corporación acudieron al lugar donde se contactaron con la víctima, una mujer de 24 años de identidad reservada.

Las autoridades municipales señalaron que la vecina indicó que al ir caminando sobre avenida, un sujeto de tez morena, robusto con playera blanca, pantalón y tenis negros descendió de un vehículo tipo Urvan, la sorprendió por la espalda para tirarla al suelo, arrastrarla hacia unos matorrales y jalonearla durante unos minutos.

Los policías municipales también presentaron el vehículo Nissan Urvan blanco modelo 2007 con placas de circulación del Estado de México, además integrantes de la Célula de Género acompañaron a la víctima a su domicilio y se implementó un Dispositivo de Atención Ciudadana para que constantemente las unidades de policía se aseguren que la víctima se encuentra bien.

