En pleno 8M: un sujeto agredió sexualmente a una joven dentro de una panadería de Morelos

La violencia contra las mujeres ha estado presente en diferentes formas, desde la violencia física, hasta la psicológica, pasando por el acoso callejero y sexual, acciones que lamentablemente se han convertido en algo común en la cotidianidad de miles de mujeres, desde niñas hasta adultas mayores quienes han vivido este tipo de agresiones por lo menos una vez en su vida. Fue así como a través de redes sociales se difundió un video que dejó en evidencia este tipo de situaciones y que ha causado una fuerte indignación.

A través de Twitter, el usuario Gonzalo Oliveros compartió un video captado por una cámara de vigilancia al interior de una panadería ubicada en el Club de Golf Santa Fe en Morelos, en el clip se puede ver a un hombre acosando a la dependiente del lugar en pleno 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que miles de mujeres salieron a las calles para protestar por todos los tipos de violencia en su contra, así como por las desaparecidas y asesinadas.

El sujeto tocó a la joven en al menos dos ocasiones. | FOTO: Twitter @goliveros

El reloj marcaba las 17:52 horas cuando un sujeto de complexión robusta, bermudas color beige, camisa tipo Polo color rojo y una gorra negra llega al lugar con un billete en la mano gritando "véndeme", momento en que la joven lo ve y se pone de pie para buscar paletas de hielo en el refrigerador que tiene a un lado.

El sujeto pregunta si hay de mango a lo que ella parece decir que no, por lo que se agacha para buscar y mientras le dice los otros sabores que sí tiene, es ahí cuando aprovecha para acosar a la dependiente, pues la golpea en los glúteos, al mismo tiempo que dice "una de estas", ella reacciona con temor y él comienza a reírse a carcajadas.

Posteriormente, la joven, notablemente incómoda se aleja del sujeto y le pregunta dos veces, la segunda gritando "¿de qué son mi amor?" pero la joven no responde. Segundos después, la mujer aparece con las paletas diciendo algo inaudible, pero las coloca del otro lado del mostrador para evitar que el sujeto siga acercándose, ya que en todo momento, él se paró a un lado de ella, sin importarle estar invadiendo su espacio personal y no frente al mostrador como todos los clientes.

La mujer intentó poner distancia entre el acosador, pero a él no le importó. | FOTO: Twitter @goliveros

El hombre no se mueve y procede a darle un billete, posteriormente le vuelve a decir algo, pero ella ni siquiera voltea a verlo, momento en que le da palmadas en la espalda y al ver su negativa, nuevamente la golpea en los glúteos, a lo que ella emite un grito. Esto pareció no agradarle al acosador, por lo que se va del otro lado del mostrador para verla a la cara, ya que nuevamente no le respondió lo que le preguntó y se coloca frente a ella para intimidarla, a lo que ella se hace para atrás.

Hasta el momento se desconoce si el sujeto tuvo consecuencias por su actuar, sin embargo, el audiovisual dividió opiniones debido a que hubo quienes criticaron y reprobaron el actuar del hombre, mientras que algunos otros cuestionaron a la víctima al asegurar que no se defendió y que esto les pareció "sospechoso", lo cual detonó la molestia de otros internautas, pues como suele suceder en este tipo de casos, las mujeres siempre son señaladas por supuestamente no actuar como algunas personas esperan.

