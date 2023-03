"Yo me voy a entregar solo": revelan audios del presunto agresor sexual de una joven en La Mancha I

El video de la mujer que vivió un intento de violación y secuestro en la colonia La Mancha I en el municipio de Naucalpan, Estado de México causó un fuerte enojo e indignación debido a que el sujeto actuó en plena calle, con la ayuda de un cómplice y huyeron sin mayor problema, esto sin contar que durante la agresión pasaron autos y ninguno hizo algo por ayudar a la joven de 24 años de edad. Sin embargo, este martes por la noche se dio a conocer que el sujeto identificado como Juan Manuel "N", que aparece en el clip, finalmente se entregó a las autoridades.

La información fue difundida por el Gobierno de Naucalpan, a través del comisario del municipio mexiquense, Pablo Francisco Rosas quien confirmó la detención en una entrevista en Imagen Televisión: "Efectivamente, el día de ayer logramos poner a disposición a esta persona que llevó a cabo el acto de violencia en cuestión de género en contra de la femenina como se advierte en el video, en trabajo en conjunto con la Fiscalía local se están deslindado las responsabilidades por los hechos delictivos en los que incurrió este sujeto".

El Gobierno de Naucalpan confirmó la aprehensión. . | FOTO: Twitter @GobNau

Asimismo, agregó que se realizan labores de inteligencia para detener al cómplice de este sujeto, pues ya se tiene información sobre el segundo involucrado y sobre la identificación del primer responsable, por parte de la víctima, agregó que se realizaron los trabajos para confirmar que fue él quien la agredió y que actualmente, la Fiscalía realiza las diligencias correspondientes para su traslado al reclusorio.

La joven fue golpeada en la espalda, nariz, brazos y piernas. | FOTO: Twitter @AhuizoteR

Dan a conocer audios del presunto agresor previo a su detención

Fue el mismo agresor quien tomó la decisión de entregarse a las autoridades, esto lo dio a conocer Foro TV a través de una serie de audios en donde se le escucha hablar sobre lo que planeaba hacer antes de ir con las autoridades: "Por favor dile a tu tía Alicia y a Cynthia que si pueden recoger lo que son unos papales para que me los entreguen, ropa para Michelle, sus tenis y mis tenis negros Jaqueline, mi aparato del oído, mis papeles junto con mi credencial y yo le doy la ubicación, que vengan ellos, yo me voy a entregar solo" se escucha en el audio.

Sin embargo, en otro audio se puede escuchar cómo pide que no vayan las autoridades por él: "Mira nada más un favor así bien importante, quiero confiar en ustedes, yo me voy a entregar por mi propia voluntad no es justo que estén amenazándolas a ustedes, mucho menos a mis hijas, a mis nietos, no, así el mismo amor que ellos sienten dile a Alicia, ella por su hermano, yo lo siento también por los míos, por Michelle y por mi hijo, o sea si vienen que no vengan con la patrulla ni nada, yo me voy a entregar solo de hecho estamos cerca de la delegación, estoy cerca de una delegación, me voy a entregar".

Incluso, el presunto agresor sexual señaló que podía ir alguien más para verificar que decía la verdad: "Que venga Javier también si quiere para que vean que no me voy a escapar o algo, nada más quiero que dejen sus cosas a Michelle, mi aparato del oído, mis tenis también y los de ella, todos los tenis de Oliver, ahí tiene unos huarachitos también, su ropa, sus pañales, porque anda bien rosado, por favor te lo pido, no vengan con nadie de policía ni nada, por favor, nada más ustedes y ellos para que me lleven a la delegación, yo me voy a entregar solo." concluye.

Tras lo ocurrido, la joven relató para Imagen Televisión cómo ocurrió la traumática experiencia el pasado sábado 11 de marzo a las 19:00 horas cuando el sujeto no sólo intento quitarle el pantalón, sino secuestrarla y posteriormente atropellarla con la camioneta Nissan Urvan blanco modelo 2007 con placas de circulación del Estado de México, en la que llegó: "Voy caminando, estaba contestando una llamada, mi cuñada me estaba tratando de localizar para saber si ya iba para la casa y en eso el tipo que me agrede me carga y pues trata de taparme la boca. Me quitó lo que traía de efectivo en el pantalón, acababa de retirar dinero de mi trabajo" dijo la joven.

