VIDEO: se regresó por un cubrebocas y el conductor de taxi por app se fue con sus maletas y 140 mil pesos

La inseguridad que perciben miles de personas no es sólo en lugares como calles solitarias o zonas con alta incidencia delictiva, sino ahora también en algunos taxis de aplicación, aunque el temor de las mujeres es ser secuestradas o abusadas sexualmente, este miedo también abarca que el conductor se robe las pertenencias, ya sea en el mismo viaje o en un servicio de entrega, por lo que le ocurrió a un habitante de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, a quien un conductor de DiDi presuntamente le robó miles de pesos y sus maletas.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando el hombre pidió el taxi por aplicación el cual lo llevaría al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a las 04:54 horas, de acuerdo con lo relatado por la víctima, bajó y comenzó a meter sus maletas en la cajuela del auto Chevrolet Aveo blanco con placas M65AZD: "Empiezo a meter las cosas a la cajuela, de hecho el chofer o ladrón, salió muy amablemente, me ayudó, me dijo 'te sostengo acá porque se cae la cajuela, no te preocupes'" narró.

El servicio lo solicitó por la madrugada e incluso el chofer fue amable con la víctima. | FOTO: Especial

Dicha acción se ve en el video, luego cierra la cajuela e ingresan ambos al vehículo, pero es ahí cuando se percata de que no tiene cubrebocas y es ahí cuando le dice: "Espérame tantito, no traigo cubrebocas, no sé si en el avión estén pidiendo cubrebocas, ahorita es muy temprano y no van a haber tiendas abiertas y no quiero perder el vuelo por un cubrebocas" fue entonces cuando salió del auto e incluso le avisó que sólo tardaría un minuto en subir, por lo que dejó la puerta abierta.

El conductor se fue con 140 mil pesos en efectivo

Fueron tan sólo 20 segundos los que tardó el conductor en tomar la decisión de irse con las pertenencias y los 140 mil pesos en efectivo de la víctima, pues en ese momento el chofer identificado como "César" cerró la puerta por dentro y huyó a máxima velocidad. 40 segundos después de que escapara el conductor del taxi por aplicación, el hombre bajó para iniciar el viaje, pero su sorpresa fue que el auto color blanco ya no estaba.

"Y a los segundos yo bajo y no lo veo, y entonces digo 'no pues a lo mejor salió alguien del edificio de enfrente y lo movieron' entonces le empiezo a marcar por teléfono para saber en dónde está y lógicamente no me contesta" agregó la víctima de robo que viajaría a un congreso en Mérida, por lo que parte del dinero era para solventar sus gastos durante un mes, otra para pagarle un préstamo a un amigo y además, para para pagarle a su abogado por un tema legal, pues compartió en Telediario que desde hace un mes, su esposa no le deja ver a su hija.

¿Qué hicieron las autoridades?

Una vez que el sujeto huyó y ante la negativa de responder sus llamadas, decidió llamar al 911 y en tan sólo dos minutos llegaron policías al domicilio ubicado en la colonia Nonoalco, sin embargo, al no tener a la mano las placas del auto involucrado, las autoridades no pudieron iniciar la búsqueda del auto, pues presuntamente, DiDi se negó a brindarle tan información.

En pocos minutos el conductor inició y terminó el viaje, tras robarse las pertenencias del hombre. | FOTO: Especial

Además de las pertenencias, entre ellas una laptop, el conductor se llevó el dinero en efectivo el cual, de acuerdo con la víctima, se lo dieron por la noche y ya no le dio tiempo de depositarlo, por lo que tuvo que cargarlo con él, sin pensar que le sería robado por el chofer que lo llevaría al AICM. De acuerdo con una amiga de la víctima, él ya interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y la plataforma se niega a dar más información del conductor para localizar sus pertenencias.

