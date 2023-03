"Me estaba pateando para aventarme al río": habla la joven a la que intentaron violar en La Mancha I

En días recientes se dio a conocer un hecho que causó una fuerte indignación y enojo, se trata de la agresión sexual que vivió una joven de 24 años de edad que caminaba sobre la avenida Molinos de Viento, en la colonia La Mancha I, en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Las imágenes de inmediato comenzaron en circular en redes sociales, pues se puede ver a la joven defenderse del sujeto que la interceptó cuando atendía una llamada telefónica.

La víctima habla de lo que vivió

Luego de que se difundieran las imágenes de la traumática experiencia que vivió una joven residente del municipio mexiquense, fue ella misma quien narró para Imagen Televisión cómo ocurrió la agresión y precisó que ésta sucedió el sábado 11 de marzo a las 19:00 horas cuando iba caminando desde el módulo hacia la parte de arriba.

"Voy caminando, estaba contestando una llamada, mi cuñada me estaba tratando de localizar para saber si ya iba para la casa y en eso el tipo que me agrede me carga y pues trata de taparme la boca. Me quitó lo que traía de efectivo en el pantalón, acababa de retirar dinero de mi trabajo" dijo la joven.

Posteriormente, agregó que el sujeto intentó subirla a la camioneta que se ve en el video y que además, quiso bajarle el pantalón: "Pero entre el forcejeo y demás hubo un momento en el que me pude zafar de él y es cuando me estaba pateando para aventarme al río" asimismo, señaló que su cómplice, el otro sujeto a bordo de la camioneta le estaba pitando para que se apurara.

La víctima tiene heridas físicas y psicológicas

Asimismo, la madre de la joven víctima habló para Foro TV sobre lo sucedido y cómo se encuentra su hija tras el ataque que vivió el sábado pasado: "Mi hija en este momento se encuentra mal físicamente porque fue agredida. El tipo trató de aventarla hacia el río, el tipo quiso subirla a la combi, porque él se lo dijo que quería que se subiera con ella" narró la señora.

La víctima continúa en estado de shock. | FOTO: Imagen Televisión

Sin embargo, dijo que por fortuna, cuando el sujeto la cargó para llevársela a la combi, tapándole la boca, su hija forcejó y logró huir. No obstante, la joven de 24 años de edad se encuentra afectada psicológicamente, en estado de shock, además de las heridas físicas: "Ella no ha podido dormir como tal bien, no ha podido comer tampoco bien. Físicamente está lesionada le provocaron lesiones en su cabeza, el tipo le jaló muy fuerte el cabello, además que le pateó la espalda, tiene bolas en la espalda, en las piernas, en el brazo y en la nariz la golpeó" dijo la madre de la joven para Telediario.

La detención de los presuntos responsables

Tras lo ocurrido, la Policía Municipal de Naucalpan detuvo y presentó ante el Ministerio Público especializado a tres personas y el vehículo en el que se transportaban, el cual fue utilizado para cometer el ilícito. Asimismo, con apoyo de la ciudadanía, se logró ubicar a la camioneta que había sido utilizada por el agresor para huir; en el lugar se verifica que en ese momento viajan en el vehículo Marco "N", Ignacio "N" e Irene "N", de 39, 56 y 24 años de edad, con el fin de deslindar responsabilidades fueron presentados ante el Ministerio Público, donde se abrió una carpeta de investigación por abuso sexual contra quien resulte responsable.

El Gobierno de Naucalpan emitió un boletín sobre lo ocurrido. | FOTO: Twitter @GobNau

Por otro lado, los elementos municipales presentaron el vehículo Nissan Urvan blanco modelo 2007 con placas de circulación del Estado de México, además integrantes de la Célula de Género acompañaron a la víctima a su domicilio y se implementó un Dispositivo de Atención Ciudadana para que constantemente las unidades de policía se aseguren que la víctima se encuentra bien. Sin embargo, versiones periodísticas refieren que los presuntos responsables tuvieron que ser dejados en libertad, ya que la víctima no los reconoció.

SIGUE LEYENDO:

En pleno 8M: un sujeto agredió sexualmente a una joven dentro de una panadería de Morelos

Los feminicidas perderían la custodia de sus hijos en la CDMX, si esta iniciativa es aprobada